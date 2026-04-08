وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا ينعش البورصات العالمية

قفزت البورصات الآسيوية والأوروبية والأمريكية اليوم الأربعاء بعد موافقة أمريكا وإيران على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، في تحول سريع دفع المستثمرين إلى العودة للأصول عالية المخاطر بعد تراجع المخاوف من تعطل إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.

ففي أسواق الخليج، ارتفع مؤشر البورصة القطرية 3.4% مع صعود جميع مكوناته، بقيادة أسهم الطاقة، إذ قفز سهم شركة "صناعات قطر" 6.2%، وصعد سهم "ناقلات" 8% ليتصدر الرابحين، بينما ارتفع سهم "بنك قطر الوطني" 3.7%.

في السعودية، افتتح المؤشر القياسي للبورصة على ارتفاع 1.4% بدعم من أسهم البنوك والطاقة.

كما قفز سوق دبي الرئيسي بما يصل إلى 8.5% أثناء الجلسة، وهو أكبر ارتفاع يومي له خلال التداولات في أكثر من 11 عاما، مع تفوق أسهم العقارات والقطاع المالي، قبل أن يتداول المؤشر مرتفعا 6.4%، خلال التداولات.

وقادت المكاسب في دبي شركة "إعمار العقارية"، التي صعد سهمها 9.8%، بينما ارتفع سهم "بنك الإمارات دبي الوطني" 11.3%.

كما ارتفع المؤشر القياسي في بورصة أبوظبي بنحو 4.9% في أوائل التعاملات، في أكبر قفزة له خلال 6 سنوات، مدعوما بمكاسب في قطاعات المال والعقارات والخدمات اللوجستية والطاقة، ثم قلص بعض مكاسبه ليتداول مرتفعا 3.2%.

وصعد سهم "بنك أبوظبي الأول"، أكبر بنوك الإمارة، 8.3%، وقفز سهم شركة "الدار العقارية" 8.8%، كما ارتفع سهم "أدنوك للغاز" 3.8%، وزادت أسهم شركة "موانئ أبوظبي" 9.8%.

بورصات شرق آسيا

ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنحو 5.4%، بينما صعد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي 6.8%، ما أدى إلى وقف وجيز للتداول، في حين ارتفع المؤشر الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان، الذي تعده إم.إس.سي.آي، بنسبة 1%.

وأغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع قوي مع قيادة قطاعات العقارات والبنوك والمنسوجات للمكاسب، إذ صعد مؤشر نيكاي 225 بنسبة 5.42% مسجلا أعلى مستوى له في شهر.

وكان من بين أبرز الرابحين في جلسة طوكيو سهم "فوروكاوا إلكتريك" الذي قفز 17.61% إلى 42940 نقطة، بينما ارتفع سهم "أدفانتست" 13.60% إلى 25220 نقطة، وصعد سهم "رينيساس إلكترونيكس" 12.91% إلى 2611 نقطة.

وفي الصين، ارتفع مؤشر شنغهاي الصيني 2.69% إلى 3995 نقطة قبل أن يغلق التداول مرتفعا بنسبة 3.1%.

الأسهم الأوروبية

ارتفع المؤشر الأوروبي الأوسع نطاقا "ستوكس 600" بنسبة 3.67% إلى 612.28 نقطة، متجها لتسجيل أفضل جلسة له في عام إذا استمر الزخم الحالي.

وسارت البورصات الأوروبية الرئيسية في الاتجاه نفسه، إذ صعد مؤشر البورصة الفرنسية "كاك 40" بقرابة 4%، وزاد مؤشر داكس الألماني بـ 5%، بينما ارتفع "فايننشال تايمز 100″ البريطاني 2.33%.

وتقدمت أسهم السفر والصناعة والبنوك بما تراوح بين 5% و7% باعتبارها من أكبر المستفيدين عادة من انخفاض تكاليف الطاقة وتراجع عوائد السندات، في حين هبط قطاع الطاقة 4.2% مع تراجع عقود خام برنت، وهو ما وفر متنفسا للأسواق الأوروبية التي تعرضت لضغوط حادة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران في 28 فبراير/شباط، بفعل اعتماد القارة الكبير على واردات النفط عبر الممر الذي تعطل إلى حد بعيد.

وينتظر المستثمرون في وقت لاحق من اليوم بيانات مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين في منطقة اليورو لقياس الأثر الاقتصادي لتقلبات أسواق الطاقة في الآونة الأخيرة.

كما يرتقب المستثمرون عصر اليوم تفاعل أسواق الأسهم الأمريكية مع وقف الحرب على إيران، غير أن سوق العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية ارتفع، إذ زادت عقود مؤشرات "ستاندرد آند بورز" 2.5% و"ناسداك" 3.2% و"داو جونز" 2.3%.