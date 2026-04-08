رسوم عبور هرمز.. عُمان وإيران على طرفي نقيض وأمريكا تطرح مفاجأة

STRAIT OF HORMUZ - MAY 2017: Satellite image of the Strait of Hormuz, a strategic maritime choke point with Iran situated at the top with Qeshm Island and the United Arab Emirates to the South. Imaged 24 May 2017.
عمان وإيران على طرفي نقيض في موضوع فرض رسوم عبور السفن في مضيق هرمز (غيتي)
Published On 8/4/2026
آخر تحديث: 17:15 (توقيت مكة)

تصدر ملف الرسوم المحتملة على عبور السفن في مضيق هرمز واجهة النقاشات عقب الاتفاق على وقف مؤقت للحرب على إيران، في ظل تباين واضح بين مواقف سلطنة عمان وإيران بشأن إدارة أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

وقال وزير النقل العماني سعيد المعولي اليوم الأربعاء إن سلطنة عمان ملتزمة بجميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنقل البحري، والتي تنص على عدم فرض أي رسوم على عبور السفن عبر المضيق، مشددا على أن حرية الملاحة مبدأ أساسي لا يمكن المساس به.

وذكر الوزير العماني أن الكثير من الدول ومنها إيران والولايات المتحدة، لم توقع على جميع الاتفاقيات الخاصة بالنقل البحري الدولي، ومن ثم "فهناك فراغ قانوني" حسب تصريح الوزير.

الطرح الإيراني

تدافع إيران عن مقترحها المندرج ضمن تسوية سياسية محتملة يتضمن فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، مع الإشارة إلى أن قيمة الرسوم قد تختلف بحسب نوع السفينة وحمولتها، في إطار ما تصفه طهران بتنظيم حركة العبور وليس تقييدها.

وكان كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني قد قال إن بلاده تعمل بالتنسيق مع سلطنة عُمان على وضع بروتوكول لتنظيم عبور السفن، بما يشمل الحصول على تصاريح وتراخيص مسبقة، في خطوة تهدف إلى "تسهيل المرور" وفق الرواية الإيرانية.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، لشبكة "إي بي سي" الأمريكية إنه ربما يكون هناك مشروع مشترك بين الولايات المتحدة وإيران لفرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز، وأضاف ترمب "نفكر في تنفيذ ذلك كمشروع مشترك فهي وسيلة لتأمين المضيق، ولتأمينه من الكثير من الأطراف الأخرى".

FILE PHOTO: Cargo ships in the Gulf, near the Strait of Hormuz, as seen from northern Ras al-Khaimah, near the border with Oman’s Musandam governance, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in United Arab Emirates, March 11, 2026. REUTERS/Stringer/File Photo/File Photo
نائب وزير الخارجية الإيراني قال إن بلاده تعمل بالتنسيق مع سلطنة عُمان لوضع بروتوكول ينظم عبور السفن (رويترز)

رفض دولي

في المقابل، عبرت دول عدة عن رفضها القاطع لأي خطوات أحادية لفرض رسوم على العبور، إذ شددت الإمارات على أنه "لا يمكن لأي دولة أن تجعل مضيق هرمز رهينة"، مؤكدة ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة دون قيود.

كما أكدت قطر أن لكل دول المنطقة الحق في استخدام المضيق بحرية، داعية إلى تأجيل أي نقاش حول آليات مالية مستقبلية حتى إعادة الاستقرار الكامل للممر البحري.

وفي السياق ذاته، رحب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز، اليوم الأربعاء، بوقف إطلاق النار في المنطقة، مؤكدا العمل مع الأطراف المعنية لضمان عبور آمن للسفن، مع التركيز على سلامة البحارة واستقرار الملاحة.

وتنص قواعد القانون البحري الدولي على عدم جواز فرض رسوم عبور عامة في المضائق الدولية، وهو ما يعزز الاعتراضات على الطرح الإيراني، في وقت تبقى فيه حرية الملاحة في هرمز محورا حساسا في التوازنات الإقليمية والدولية.

ويُعد المضيق شريانا حيويا للطاقة العالمية، إذ يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، ما يجعل أي مقترحات تتعلق بفرض رسوم أو تقييد الملاحة محل جدل واسع بين الدول المطلة عليه والمجتمع الدولي.

المصدر: الجزيرة + وكالات

