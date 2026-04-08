انخفاض أسعار القمح والذرة والفول عقب إعلان هدنة إيران

انخفضت أسعار القمح والذرة وفول الصويا في الأسواق العالمية -اليوم الأربعاء- عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب موافقته على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران، ما خفف التوترات الجيوسياسية التي صعدت بأسعار السلع الأساسية منذ بدء الحرب.

وتراجعت العقود الآجلة للقمح في مجلس شيكاغو للتجارة بنحو 2.8% إلى 5.81 دولارات للبوشل (27.2 كيلوغرام)، مسجلة أدنى مستوى لها في أسبوعين، بينما انخفضت أسعار الذرة بنسبة 1.1%، وتراجع سعر فول الصويا بشكل طفيف بنحو 0.2%.

وحسب منصة بلومبرغ المتخصصة برصد أسعار السلع الزراعية، انخفض مؤشر العقود الآجلة للأرز الخشن (أرز الشعير) بنسبة 0.63%، ومؤشر زيت فول الصويا بنسبة 3.74%.

انحسار المخاوف

وجاء هذا التراجع مدفوعا بانحسار المخاوف المرتبطة بإمدادات الحبوب، بعد إعلان الهدنة، إلى جانب عوامل أساسية أخرى، أبرزها تحسن الأحوال الجوية في الولايات المتحدة، وتوقعات بزيادة الإنتاج في روسيا، ما عزز الضغوط على الأسعار.

وقال محللون إن الأسواق الزراعية تأثرت خلال الفترة الماضية بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة، إلا أن إعلان وقف إطلاق النار أدى إلى "تصحيح سريع" في الأسعار، مع تراجع علاوة المخاطر التي كانت مدمجة في السوق.

كما أسهم هبوط أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، بعد ربط الهدنة بإعادة فتح مضيق هرمز، في تقليص الضغوط التي تدفع معدل التضخم للارتفاع، وهو ما انعكس بدوره على أسواق السلع الزراعية.