الدولار يتراجع لأدنى مستوى منذ شهر عقب توقف حرب إيران

تراجع الدولار، اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى ⁠له ⁠في شهر مع بدء التداول في أسواق آسيا، في حين ارتفع ⁠كل من اليورو والين والدولار الأسترالي بقوة بعد أن أعلن الرئيس ⁠الأمريكي دونالد ترمب أنه وافق على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران.

وهبط ⁠مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات بـأكثر من 1% إلى 98.838 نقطة.

وانخفضت العملة الأمريكية بنحو 1% أمام اليورو والجنيه الإسترليني في التعاملات الأوروبية المبكرة، وسط عمليات بيع المستثمرين الدولار الأميركي بعد ارتياحهم لإعلان وقف إطلاق نار مؤقت.

وجرى تداول الدولار عند 1.17 يورو، بانخفاض قدره 1.1% تقريبا، كما انخفض مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة 0.9%، مسجلا 1.34 دولارا للجنيه.

ارتفاع الين والجنيه الإسترليني

وزاد الين الياباني 0.8% إلى 158.36 ين للدولار، وارتفع الجنيه الإسترليني 0.8% إلى 1.34 دولار، وتقدم الدولار الأسترالي 1.1% إلى 0.7054 دولار.

وتحولت الأسواق إلى الميل نحو المخاطرة بعد الإعلان الذي جاء ⁠قبل أقل من ساعتين على انتهاء المهلة التي حددها لطهران ⁠لإعادة فتح مضيق هرمز.

في المقابل، ارتفعت كذلك العملات المشفرة، إذ زادت عملة بتكوين 3.4% إلى ‌71664.41 دولار، وصعدت عملة إيثر 5.7% إلى 2234.78 دولار.