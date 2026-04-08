الدولار يتراجع لأدنى مستوى منذ شهر عقب توقف حرب إيران
تراجع الدولار، اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى له في شهر مع بدء التداول في أسواق آسيا، في حين ارتفع كل من اليورو والين والدولار الأسترالي بقوة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه وافق على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران.
وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات بـأكثر من 1% إلى 98.838 نقطة.
وانخفضت العملة الأمريكية بنحو 1% أمام اليورو والجنيه الإسترليني في التعاملات الأوروبية المبكرة، وسط عمليات بيع المستثمرين الدولار الأميركي بعد ارتياحهم لإعلان وقف إطلاق نار مؤقت.
وجرى تداول الدولار عند 1.17 يورو، بانخفاض قدره 1.1% تقريبا، كما انخفض مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة 0.9%، مسجلا 1.34 دولارا للجنيه.
ارتفاع الين والجنيه الإسترليني
وزاد الين الياباني 0.8% إلى 158.36 ين للدولار، وارتفع الجنيه الإسترليني 0.8% إلى 1.34 دولار، وتقدم الدولار الأسترالي 1.1% إلى 0.7054 دولار.
وتحولت الأسواق إلى الميل نحو المخاطرة بعد الإعلان الذي جاء قبل أقل من ساعتين على انتهاء المهلة التي حددها لطهران لإعادة فتح مضيق هرمز.
في المقابل، ارتفعت كذلك العملات المشفرة، إذ زادت عملة بتكوين 3.4% إلى 71664.41 دولار، وصعدت عملة إيثر 5.7% إلى 2234.78 دولار.