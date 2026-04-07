الصين ترفع أسعار البنزين والديزل للمرة الثانية خلال أسبوعين

رفعت الصين أسعار البنزين والديزل في السوق المحلية مجددا، في خطوة تعكس استمرار تأثرها باضطرابات أسواق الطاقة العالمية على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أن الحد الأقصى لأسعار بيع البنزين بالتجزئة ارتفع بمقدار 420 يوانا (نحو 61.11 دولارا) للطن، فيما زاد سعر الديزل بنحو 400 يوان (نحو 58.20 دولارا) للطن، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من ليل الثلاثاء.

وأوضحت اللجنة في بيان أن الحكومة تواصل تطبيق آليات تنظيم أسعار الوقود للحد من تأثير ارتفاع أسعار النفط عالميا على المستهلكين، في وقت كانت فيه قد رفعت الأسعار في 23 مارس/آذار الماضي بمقدار 1160 يوانا (168.54 دولارا) لطن البنزين و1115 يوانا (162 دولارا) لطن الديزل.

ويأتي هذا التوجه في ظل تقلبات حادة في أسواق الطاقة العالمية، بعد القيود المفروضة على الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.

يشار إلى أن برميل خام برنت استقر عند 109.85 دولارات وقت كتابة هذه السطور، في حين ارتفع برميل الخام الأمريكي 0.37% إلى 112.83 دولارا.

منظومة جديدة للطاقة

كان الرئيس الصيني شي جين بينغ دعا، أمس الاثنين، إلى تسريع بناء منظومة جديدة للطاقة، بما يضمن أمن الإمدادات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ونقل تلفزيون الصين المركزي عن شي تأكيده أهمية تطوير الطاقة الكهرومائية وتعزيز حماية البيئة، إلى جانب التوسع "الآمن والمنظم" في الطاقة النووية، في إطار استراتيجية أوسع لمواجهة التحديات التي تفرضها تحولات سوق الطاقة العالمية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تواصل فيه الحرب المرتبطة بإيران إلقاء ظلالها على أسواق الطاقة، متسببة في ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، وزيادة الضغوط على الاقتصادات المستوردة للطاقة، وفي مقدمتها الصين، التي تسعى إلى تحقيق توازن بين استقرار السوق المحلية وتأمين احتياجاتها المتزايدة من الطاقة.