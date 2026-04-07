وول ستريت تغلق على ارتفاع مع تقييم المستثمرين تطورات حرب إيران

ارتفعت ‌الأسهم الأمريكية عند الإغلاق -الاثنين- مع ترقب ⁠المستثمرين أي ⁠مؤشرات على إحراز تقدم بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واضعين ⁠في الاعتبار تهديدات الرئيس دونالد ترمب بالتصعيد إذا لم تعاود طهران فتح مضيق هرمز.

ورفضت إيران الاقتراح ⁠الأمريكي بوقف إطلاق النار الفوري، وطالبت بدلا من ذلك بوضع نهاية دائمة للحرب. وجاء هذا الرفض في أعقاب الإنذارات النهائية المتزايدة التي أطلقها ترمب وتوعد فيها إيران "بالجحيم" إذا ‌ظل مضيق هرمز الحيوي مغلقا أمام حركة ناقلات النفط.

وتشير بيانات أولية إلى أن:

المؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفع 0.44%، إلى 6611.71 نقطة.

المؤشر ناسداك المجمع ‌صعد 0.52% إلى 21993.47 نقطة.

المؤشر داو جونز الصناعي زاد 0.37% إلى 46675.03 ‌نقطة.

وجاءت أحجام التداول -الاثنين- ضعيفة مع إغلاق عدد من الأسواق في أوروبا وآسيا بمناسبة عطلات رسمية.

وأظهرت البيانات ⁠الاقتصادية اليوم أن قطاع الخدمات الأمريكي نما بوتيرة أبطأ من المتوقع في مارس/⁠آذار، حتى مع انكماش التوظيف في ⁠القطاع.

وشعر المستثمرون ببعض الطمأنينة من تقرير أشار إلى أن الولايات المتحدة وإيران ومجموعة من الوسطاء الإقليميين واصلوا مناقشة شروط وقف إطلاق نار محتمل.

وقال كبير استراتيجيي السوق في كارسون غروب في أوماها، رايان ديتريك: "الحقيقة هي ⁠أننا نقترب، مثلما نأمل، من نوع ⁠ما من الحل… لسوء الحظ، لن يكون ذلك اليوم. لكنني أعتقد أن المستثمرين يشعرون بأننا نشهد المزيد من الحوار من كلا الجانبين".