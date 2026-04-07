وزير تركي: أطلقنا ممرا تجاريا بريا مع السعودية

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط أن بلاده أطلقت ممرا تجاريا بريا عابرا يمر من سوريا والأردن إلى السعودية بهدف ضمان استمرار تدفق المنتجات إلى دول الخليج العربي في ظل الاضطرابات التي يشهدها مضيق هرمز.

وذكر بولاط خلال فعالية -الاثنين- أنه بموجب الاتفاقية المبرمة مع السعودية الخاصة بتأمين تأشيرات عبور لجميع سائقي الشاحنات التجارية البرية الدولية، بدأت تركيا تجارة العبور لتلبية الطلبات من منطقة الخليج العربي، وفق ما أوردت وكالة الأناضول.

وقال: "بموجب الاتفاقية بدأنا تجارة العبور. ومن خلال هذه الاتفاقية، سنواصل نقل المنتجات التي لا يمكن نقلها عبر مضيق هرمز، إلى دول الخليج".

وأضاف بولاط أن العالم يمر بفترة من عدم اليقين الشديد، مؤكدا أنهم يسعون إلى زيادة صادرات تركيا من السلع والخدمات والحفاظ على الواردات عند مستويات معقولة.

ولفت إلى وجود تقدم كبير في مجال الخدمات اللوجستية، مشيرا إلى أن تركيا تمتلك قطاعا لوجستيًا بقيمة 112 مليار دولار.

وكان بولاط أعلن -أواخر مارس/آذار الماضي- تأمين تأشيرات عبور لجميع سائقي الشاحنات التجارية البرية الدولية من السعودية لمدة 15 يوما لتلبية الطلبات من منطقة الخليج العربي.

وأوضح بولاط أنه بموجب اتفاقية تحرير حركة الترانزيت مع سوريا التي بدأت في أغسطس/ آب الماضي، ستصل الشاحنات التركية إلى سوريا والأردن والسعودية وجميع دول الخليج.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، بعد أن فرضت إيران قيودا على حركة الملاحة في مضيق هرمز، مهددة باستهداف السفن التي تعبر دون تنسيق، ردا على الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها المستمرة منذ أواخر فبراير/شباط الماضي.