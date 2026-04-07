إيني تعلن عن كشف ضخم للغاز قبالة سواحل مصر

أعلنت شركة الطاقة الإيطالية "إيني" اليوم الثلاثاء عن اكتشاف وصفته بالمهم للغاز الطبيعي والمكثفات قبالة السواحل المصرية في البحر المتوسط.

وقالت الشركة، في بيان رسمي لها، إن التقديرات الأولية تشير إلى وجود نحو تريليوني قدم مكعبة من الغاز في الموقع المكتشف، إلى جانب حوالي 130 مليون برميل من المكثفات المصاحبة.

ويقع الاكتشاف، الذي أطلق عليه اسم "دنيز دبليو 1″، في منطقة "امتياز تمساح" قبالة السواحل المصرية شرق البحر المتوسط، على بعد نحو 70 كيلومترا من الساحل، وفي عمق مياه يبلغ 95 مترا، وعلى مقربة من بنية تحتية قائمة.

وأوضح عملاق النفط الإيطالي أن قرب الكشف عن منشآت الإنتاج يتيح فرصا كبيرة لتسريع عمليات التطوير، وتقليل تكاليف الإنتاج، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروع.

وأضافت الشركة أن المخزون المكتشف يحتوي على طبقات رملية غنية بالغاز بسماكة صافية تُقدّر بنحو 50 مترا، وهو ما يعكس جودة عالية للمكمن المكتشف.

أزمة طاقة

ويرى مراقبون أن هذا الاكتشاف قد يساهم في دعم خطط مصر الرامية إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتعزيز أمن الطاقة، خاصة في ظل تزايد الطلب الإقليمي والدولي على مصادر الطاقة.

وبحسب بيان إيني يأتي هذا الكشف في إطار إستراتيجية الشركة لتعزيز استثماراتها في الحقول القريبة من البنية التحتية القائمة، بما يسمح بتطوير سريع وفعال للحقول الجديدة.

وتعمل "إيني" في مصر منذ عام 1954، وتمتلك محفظة واسعة تشمل الاستكشاف والإنتاج، في شراكة مع الهيئة المصرية العامة للبترول (حكومية)، وشركات دولية أخرى.

وتواجه مصر أزمة إنتاج كهرباء نتيجة لتراجع الإنتاج المحلي وانخفاض واردات البلاد من الغاز الطبيعي المستورد، زاد من حدتها الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.

وقد اتخذت القاهرة عدة إجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة منها رفع أسعار الوقود واستهلاك الكهرباء، وتقليص ساعات إمداد المنازل والمحلات التجارية بالتيار الكهربائي.