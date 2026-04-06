سوريا توقع عقدا مع أديس السعودية لرفع إنتاج الغاز

وقعت الشركة السورية للبترول عقدا تنفيذيا مع شركة أديس السعودية لتطوير عدد من حقول الغاز في البلاد، ضمن خطة تستهدف رفع الإنتاج وتعزيز أمن الطاقة.

وقالت الشركة في بيان إن العقد يشمل تنفيذ أعمال صيانة وتطوير للآبار القائمة، إلى جانب حفر آبار استكشافية جديدة باستخدام تقنيات حديثة تهدف إلى تحسين كفاءة الإنتاج وتوطين الخبرات الفنية، متوقعة زيادة تدريجية في إنتاج الغاز تصل إلى 25% خلال الأشهر الـ6 الأولى من بدء التنفيذ، على أن ترتفع إلى أكثر من 50% بحلول نهاية العام، ما من شأنه دعم استقرار الإمدادات وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد السوري.

تستهدف سوريا رفع إنتاج الغاز إلى نحو 15 مليون متر مكعب يوميا بنهاية عام 2026، مقارنة بنحو 7 ملايين متر مكعب حاليا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مدير إدارة الاتصال المؤسساتي صفوان شيخ أحمد، قوله إن الاتفاق يمثل "انعطافا استراتيجيا" في مسار تطوير قطاع الطاقة، وإنه يتجاوز كونه تعاونا فنيا ليشكل خطوة نحو تعزيز السيادة الطاقية وتطوير الموارد الطبيعية.

توسع في الاستكشاف

لا يقتصر المشروع، حسب شيخ أحمد، على رفع كفاءة الحقول الحالية في محيط حمص، بل يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستكشاف النوعي، بما يتيح اكتشاف حقول غازية إضافية وزيادة الإنتاج مستقبلا.

ورأى أن الشراكة السورية السعودية تمثل "نموذجا للتكامل الاقتصادي الإقليمي" يجمع بين الخبرات التقنية المتقدمة والإرادة المحلية، بهدف تحقيق "قفزة في معدلات الإنتاج خلال فترة زمنية قصيرة"، وفق قوله.

وتراهن الحكومة السورية على قطاع الغاز كأحد محركات التعافي الاقتصادي، في ظل الحاجة إلى تأمين إمدادات مستقرة للصناعة وتخفيف الأعباء المالية، خاصة مع التحديات التي تواجه قطاع الطاقة.

يأتي الاتفاق في إطار انتقال الشركة من مرحلة التفاهمات إلى التنفيذ العملي، عبر شراكات مع شركات تمتلك خبرات واسعة في تطوير حقول النفط والغاز على المستوى الدولي.