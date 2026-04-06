مديرة صندوق النقد: لا توجد أزمة غذاء والحرب ستبطئ النمو وترفع التضخم

قالت مديرة صندوق النقد ⁠الدولي كريستالينا ⁠جورجيفا -اليوم الاثنين- إن الحرب في الشرق الأوسط ستؤدي إلى ⁠ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو العالمي.

جاء ذلك قبيل إصدار توقعات جديدة للاقتصاد العالمي من ⁠المقرر أن يصدرها الصندوق الأسبوع المقبل.

وأضافت جورحيفا لرويترز أنه لولا الحرب لرفع الصندوق توقعاته للنمو العالمي البالغة 3.3% في 2026 ‌و3.2% في 2027.

وأردفت "لو لم تكن هذه الحرب قائمة، لكنا شهدنا رفعا طفيفا لتوقعاتنا للنمو. ولكن بدلا من ذلك، فإن جميع الطرق الآن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو".

وأفادت جورجيفا ⁠بأنه حتى لو انتهت الحرب سريعا وحدث تعاف سريع نسبيا، فسيؤدي ذلك إلى تعديل نزولي طفيف نسبيا في توقعات النمو، ⁠وتعديل تصاعدي في توقعات التضخم.

وقالت إنه في ⁠حال استمرار الحرب لفترة طويلة، ⁠فسيكون تأثيرها على التضخم والنمو أكبر.

وأضافت جورجيفا أن صندوق النقد الدولي تلقى طلبات للحصول ‌على مساعدات تمويلية من بعض الدول، لكنها لم تفصح عن أسمائها، مشيرة إلى أن ‌الصندوق ‌بإمكانه تعزيز بعض برامج الإقراض القائمة لتلبية احتياجات هذه الدول.

كما قالت إنه لا توجد أزمة غذاء حتى الآن ولكن قد يحدث ذلك إذا تأثر توصيل الأسمدة، لافتة إلى أن الصندوق يتواصل مع برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة لتقييم تأثير الحرب على الأمن الغذائي.