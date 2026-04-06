الهجمات الأوكرانية تعيق استفادة روسيا من ارتفاع أسعار النفط

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية في بحر البلطيق تعيق قدرة روسيا على الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط العالمية، في وقت تكشف فيه هذه الضربات عن ثغرات واضحة في منظومة الدفاع الروسية.

وأقر الكرملين بمحدودية قدرته على حماية منشآت تصدير الطاقة، رغم الأهمية الحيوية لهذا القطاع، خاصة مع استمرار الحرب التي دخلت عامها الخامس.

وتستهدف الهجمات الأوكرانية موانئ رئيسية لتصدير النفط الروسي، أبرزها بريمورسك وأوست-لوغا، اللذان يمثلان أكثر من 40% من صادرات روسيا النفطية المنقولة بحرا.

وتشير تقديرات إلى أن 5 هجمات فقط خلال أسبوع واحد كلّفت روسيا نحو 970 مليون دولار من الإيرادات، إضافة إلى احتراق نفط بقيمة 200 مليون دولار في ميناء بريمورسك وحده، وهو أكبر ميناء لتصدير النفط الروسي على بحر البلطيق.

تعطل الإمدادات

تأتي هذه الخسائر رغم استمرار ارتفاع أسعار النفط، حيث يتداول خام برنت القياسي فوق 110 دولار للبرميل، مدفوعا بتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وإغلاق مضيق هرمز.

كما انعكست الهجمات على أسواق الطاقة العالمية، خصوصا سوق النافثا (أحد مشتقات النفط)، حيث تراجعت صادرات ميناء أوست-لوغا الروسي المطل على بحر البلطيق بنحو 70%، وارتفعت الأسعار في آسيا بشكل ملحوظ.

ورغم استئناف تحميل النفط الخام في ميناء أسوت لوغا أمس الأحد بعد توقف استمر أيام، إلا أن الأضرار التي لحقت بالخزانات والبنية التحتية لقطاع النفط الروسي قد تستغرق شهورا لإصلاحها، ما يحد من قدرة موسكو على استعادة مستويات التصدير بسرعة.

وأكد مسؤولون محليون أن الوضع في مواقع الاستهداف لا يزال صعبا، مع عدم وجود مؤشرات على تراجع وتيرة الهجمات.

وتقول كييف إن هذه الضربات تهدف إلى الضغط على روسيا عبر تقليص قدرتها الإنتاجية، وإجبارها على وقف عملياتها العسكرية.

وفي المقابل، دعا بعض الشركاء الغربيين أوكرانيا إلى تقليص الهجمات لتخفيف الضغط على أسواق الطاقة في ظل الاضطرابات التي سببت حرب إيران على إمدادات النفط، غير أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد أن بلاده لن توقف هجمات على منشآت النفط الروسية ما لم تنهِ موسكو حربها.