النفط يتقلب تحت ضغط الحرب والذهب يعوض خسائره

بدأت الأسواق أسبوعها على إيقاع حذر جمع بين 3 مسارات متداخلة، شملت نفطا يتأرجح بين مخاوف نقص الإمدادات واحتمالات التهدئة، وذهبا يتأرجح مع ضغوط الدولار وتبدد رهانات خفض معدلات الفائدة الأمريكية وترقب بيانات، وأسهما آسيوية أظهرت تماسكا نسبيا في بعض الأسواق رغم التوتر الجيوسياسي.

وفي المحصلة، بدت شهية المخاطرة انتقائية، إذ فضلت بعض البورصات التركيز على فرص احتواء الحرب، بينما واصلت أسواق السلع تسعير احتمالات اتساع الاضطراب في الطاقة.

النفط

تراجعت أسعار النفط، وسط تداولات متقلبة وترقب لمآلات المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مع استمرار القلق من تقلص الإمدادات بسبب اضطرابات الشحن البحري.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 1.51% إلى 107.32 دولار للبرميل، وقت كتابة هذه السطور، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.07% إلى 109.24 دولارات للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط أمس 11%، وبرنت 8% في أكبر صعود مطلق للأسعار منذ 2020، ما يعكس أن السوق تحاول إعادة التوازن بين خطر تعطل الإمدادات من جهة، وإمكانية ظهور مخرج سياسي من جهة أخرى.

ونقل موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي عن 4 مصادر أمريكية وإسرائيلية وإقليمية أن أطرافا عدة تدرس بنود وقف إطلاق نار محتمل لمدة 45 يوما قد يمهد لنهاية دائمة للحرب على إيران.

في هذا السياق، ونقلت رويترز عن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إكس أناليستس"، موكيش ساهديف قوله "عدم القدرة على فتح مضيق هرمز أصبح يتحول أكثر فأكثر إلى مسألة نصر سياسي".

وأضاف ساهديف أن استمرار إغلاق المضيق دفع مصافي تكرير في العالم إلى البحث عن بدائل، خاصة من الولايات المتحدة وبحر الشمال البريطاني، رغم أن بيانات الشحن أظهرت عبور بعض السفن منذ الخميس الماضي.

إعلان

ووافق تحالف أوبك بلس أمس الأحد على زيادة متواضعة في الإنتاج قدرها 206 آلاف برميل يوميا لشهر مايو/أيار المقبل، لكن هذا القرار قد يبقى محدود الأثر عمليا لأن عددا من المنتجين الرئيسيين يواجهون صعوبات في زيادة الإمدادات بسبب الحرب.

ومن بين العوامل الضاغطة أيضا، تعطل بعض إمدادات النفط الروسية مؤخرا جراء هجمات أوكرانية على بعض الموانئ في بحر البلطيق، قبل استئناف التحميل في ميناء أوست لوغا.

الذهب

ارتفع المعدن النفيس، اليوم الاثنين، وسط ترقب لصدور بيانات وظائف أمريكية، إذ زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4699.46 دولارا، وقت كتابة هذه السطور، وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو/حزيران 0.96% إلى 4724.5 دولارا.

ونقلت وكالة رويترز عن كبير محللي الأسواق لدى "كي سي إم تريد" تيم واترر قوله "جاءت أحدث أرقام الوظائف غير الزراعية قوية، مما زاد من قلق البنوك المركزية التي تميل للتشديد النقدي، في حين ما يزال استمرار المخاوف من التضخم المدفوع بصعود النفط ينال من بريق الذهب كملاذ آمن اعتيادي".

وذكرت رويترز أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت 178 ألف وظيفة في مارس/آذار، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.3%، ما دعم عوائد سندات الخزانة الأمريكية ومؤشر الدولار وضغط على الذهب المقوم بالعملة الأمريكية.

الأسهم

أنهت أسواق الأسهم الآسيوية جلسة تداول اليوم على تباين رغم بقاء التوترات الجيوسياسية في الواجهة. وذكرت رويترز أن المستثمرين في بورصة طوكيو تجاهلوا إلى حد كبير أحدث تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإيران، وركزوا بدلا من ذلك على مؤشرات احتمال تراجع حدة الصراع.

وفي ختام التعاملات، صعد نيكي 225 الياباني 0.55% إلى 53413.68 نقطة، بينما تراجع هانغ سنغ (كوريا الجنوبية) 0.70% إلى 25116.53 نقطة، وانخفض مؤشر شنغهاي 1% إلى 3880.10 نقطة، في صورة تعكس انقساما واضحا بين بورصات راهنت على التهدئة، وأخرى ظلت أسيرة القلق من تداعيات الحرب على الطاقة والتجارة والنمو الاقتصادي.