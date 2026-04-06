أردوغان يؤكد عدم تغيير سياسة خفض التضخم في تركيا رغم حرب إيران

⁠قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ⁠إنه لن يكون هناك ⁠أي تغيير في سياسات تركيا الرامية إلى خفض التضخم ‌رغم حرب إيران، مضيفا أن الحكومة لا تزال ملتزمة ببرنامجها الاقتصادي.

وأوضح ⁠أردوغان خلال مؤتمر ⁠صحفي -اليوم الاثنين- أن الحكومة ⁠دعمت حتى الآن تكاليف ⁠إضافية إجمالية ⁠قيمتها 50 مليار ليرة تركية (1.12 مليار دولار) ‌من خلال آلية تخفيف أسعار ‌الوقود، وفق رويترز.

يشار إلى أن هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية كانت أعلنت في بيان أن زيادة بنسبة 25% على أسعار الكهرباء والغاز دخلت حيز التنفيذ السبت الماضي.

في الأثناء أكد أردوغان –في خطاب أعقاب اجتماع للحكومة التركية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة– أن بدء الهجمات على إيران أدخل الاقتصاد العالمي في واحدة من أشد الصدمات في التاريخ الحديث.

ولفت إلى أن إغلاق مضيق هرمز لا يضرب قطاعا واحدا فحسب بل يهز الاقتصاد العالمي بعمق في جميع المجالات، بدءا من الطاقة والزراعة وصولا إلى الصناعة والتكنولوجيا.

وقال أردوغان: "هرمز ليس مجرد ممر عادي، بل هو خط حيوي يُنقل عبره نحو 20% من نفط العالم وجزء كبير جدا من الغاز الطبيعي. ولا تقتصر المسألة على الطاقة فقط، إذ تمر عبر هذا المضيق أيضا منتجات بتروكيميائية وأسمدة ومواد أولية للأدوية ومواد حيوية مثل الهيليوم المستخدم في إنتاج أشباه الموصلات".

ولفت الرئيس التركي إلى أن بلاده لا تعاني من أي مشاكل تتعلق بأمن إمدادات الطاقة والتوريد والتخزين، كما أنها لا تعتمد على أي واردات غاز طبيعي مسال تمر عبر مضيق هرمز.

لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن نحو 10% من واردات بلاده من النفط ومشتقاته تأتي من هناك، و"هذه النسبة يمكننا إدارتها بسهولة".

وقال أردوغان : "ليس لدينا نقص في مدخلات الإنتاج الزراعي مثل الأسمدة، وبفضل التدابير المتخذة لن نواجه أي مشاكل على صعيد أمن الإمدادات الغذائية".