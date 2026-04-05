تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز 25% مع تصاعد أزمة الطاقة

CANAKKALE, TURKEY – DECEMBER 17: Wind turbines are seen at the Akfen Renewable Energy Group’s, Canakkale Wind Power Plant, on December 17, 2021 in Canakkale, Turkey. The Canakkale region of Turkey hosts more than 1000 operating wind turbines. In November, Turkey's installed wind power capacity reached 10,585 megawatts making it the second-largest renewable capacity after hydropower. In October, Turkey ratified the Paris Climate Agreement, becoming the last country in the G-20 group to do so and setting an aim for net-zero emissions by 2053 and a focus on new climate initiatives. However, gas and coal continue to be the primary fuel sources in the energy sector, forcing the government to shift towards renewables, such as geothermal, hydropower, wind and solar energy. Over recent years, Turkey has increased installed capacity of renewable sources of energy as it endeavors to cut its near total dependence on imported petroleum products. Oil and gas imports, much of which are used to generate electricity, have become a significant strain on foreign exchange reserves especially as the country deals with a dire economic crisis with the Turkish lira losing more than 40 percent of its value against the U.S dollar this year. However according to Turkey's Energy and Natural Resources Minister Fatih Donmez, Turkey’s power capacity in renewable energy reached approximately 53,000 megawatts at the end of October, and, on November 11, electricity production from wind power hit a historic daily record, generating 20.1 percent of total power. Turkey’s renewable energy capacity is predicted to grow by 50 percent from 2021 through 2026, according to a recent report by the International Energy Agency (IEA). (Photo by Chris McGrath/Getty Images)
أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت في تركيا بنسبة 18.6% للمستهلكين الصناعيين وبنسبة 19.4% لمحطات توليد الكهرباء (غيتي)
Published On 5/4/2026

أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية أن زيادة بنسبة 25% على أسعار الكهرباء والغاز دخلت حيز التنفيذ، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط على قطاع الطاقة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والتوزيع.

وذكرت الهيئة في بيان أنه "نظرا للزيادة في تكاليف إنتاج وتوزيع الكهرباء، ارتفعت أسعار الكهرباء بالتجزئة بنسبة 25%، كما تم رفع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 25% في المتوسط للاستهلاك المنزلي".

وبموجب هذه التعديلات، سترتفع فاتورة الاستهلاك المنزلي 100 كيلوواط/ساعة إلى 323.8 ليرة تركية (نحو 7.4 دولارات).

⁠كانت رويترز قد نقلت عن ⁠⁠شركة الطاقة التركية المملوكة للدولة (بوتاش) قولها إن أسعار الكهرباء بالتجزئة ⁠⁠للشقق السكنية ارتفعت بنسبة 25% بسبب زيادة تكاليف الإنتاج والتوزيع، كما ارتفعت أسعار ‌‌الغاز الطبيعي للشقق السكنية بالنسبة نفسها في المتوسط.

وأضافت الشركة أن:

  • أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت بنسبة 18.6% للمستهلكين الصناعيين وبنسبة 19.4% لمحطات توليد الكهرباء.
  •  تعرفة الكهرباء ارتفعت بنسبة 17.5% للمستهلكين ⁠⁠من القطاع العام وقطاع ⁠⁠الخدمات على ⁠⁠الجهد المنخفض، و5.85% للمستهلكين الصناعيين على الجهد المتوسط، و24.8% للمستهلكين الزراعيين.

وتأتي هذه الزيادة في ظل اضطرابات أسواق النفط والغاز وزيادة الأسعار، مع تأثر الإمدادات العالمية بالتوترات في منطقة الشرق الأوسط منذ بدء الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

المصدر: الفرنسية + رويترز

