تداعيات حرب إيران.. ارتفاع أسعار الوقود ترهق جيب المواطن السوداني

يبدو أن السودان البعيد جغرافيا عن إيران لم ينج من تداعيات الحرب الجارية في المنطقة، فقد بدأت الآثار تظهر من خلال الزيادة التي طرأت على أسعار الوقود والمنتجات الاستهلاكية الأساسية.

وارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت الزيادات في البنزين والسكر والزيوت وغيرها من السلع الاستهلاكية.

واشتكى مواطنون سودانيون في أم درمان شمال العاصمة الخرطوم في حديثهم لمراسل الجزيرة مباشر من أمام محطة وقود، من الزيادات التي وصفها أحدهم بالشديدة، والتي طالت كل شيء.

في حين تحدث آخر عن ارتفاع أسعار البنزين، وقال إنها تؤثر على تنقلات المواطنين وعلى نقل البضائع من منطقة إلى أخرى، مشيرا إلى أن الناس باتوا يعانون جراء الغلاء، ودعا السلطات إلى تخفيف هذه الضائقة على المواطنين.

ومن جهته، وصف صاحب مركبة الأوضاع بأنها صعبة في ظل الارتفاع في أسعار الوقود، وقال إن سعر البنزين عند تعبئة المركبة كان 22 ألف جنيه سوداني (ما يعادل 36 دولارا)، والآن ارتفع إلى 33 ألفا (55 دولارا)، وهو ما يؤثر عليهم وعلى المواطن الذي يشتري التذاكر.

وعبّر سائق مركبة عن تذمره من ارتفاع أسعار الوقود لأنها قللت من عملهم، لكنه قال إنهم يضطرون لقبول هذه الزيادات.

وأشار المراسل إلى أن البنزين بات متوفرا في أم درمان، لكن أسعاره مرتفعة، وقال أيضا إن أسعار السلع الاستهلاكية ارتفعت بصورة كبيرة، مما زاد من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية في مختلف الولايات.

وكان وزير الطاقة والنفط السوداني المعتصم إبراهيم قد طمأن المواطنين السودانيين -في تصريح خاص للجزيرة نت في وقت سابق- بأن تأثير الحرب محدود جدا على السودان، مضيفا أنه قد تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة أي أثر غير مباشر.

وعلى خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية، أعلنت إيران في 2 مارس/ آذار، تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز أمام ما قالت إنها السفن والناقلات المرتبطة بـ"الأعداء"، مما تسبب في أزمة اقتصادية عالمية طالت العديد من الدول وبينها دول عربية.