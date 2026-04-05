إنتاج النفط الليبي يقفز لأعلى مستوى له منذ أكثر من عقد

سجل إنتاج النفط في ليبيا ارتفاعاً إلى نحو 1.43 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ أكثر من عشر سنوات، في مؤشر على تحسن أداء القطاع النفطي بعد سنوات من الاضطرابات، وفق بيانات صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط.

وتشير المعطيات، بحسب ما ورد في بيان المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، إلى أن هذا الارتفاع يعكس تحسناً في الأداء التشغيلي واستقراراً نسبياً في عمليات الإنتاج، مدعوماً بعودة عدد من الحقول وخطوط التصدير إلى العمل.

كما أظهرت البيانات أن إيرادات بيع النفط عن شهر فبراير/شباط تجاوزت ملياري دولار، جرى تحويلها بالكامل إلى الخزانة العامة دون استقطاع لأول مرة منذ سنوات، في تطور يعكس تحسناً في إدارة العوائد النفطية وفقا لما ذكره البيان.

وتوضح المعطيات أن إمدادات المحروقات للسوق المحلي شهدت استقراراً، مع توفر كميات كافية دون تسجيل اختناقات، رغم الضغوط المرتبطة بأسواق الطاقة العالمية.

وفي الجانب الفني، أسهم استكمال أعمال صيانة خط تصدير النفط في حقل الشرارة في دعم مستويات الإنتاج، مع عودة العمليات إلى طبيعتها، وفق ما ورد في البيان.

لكن استمرار هذا المستوى من الإنتاج يظل مرتبطاً بعوامل تشغيلية، في مقدمتها استقرار شبكة الكهرباء ورفع كفاءة البنية التحتية، وهي عناصر قد تحدد قدرة القطاع على الحفاظ على هذا الزخم خلال الفترة المقبلة.