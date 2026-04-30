رويترز: توقعات بزيادة إنتاج أوبك بلس اليومي 188 ألف برميل

نقلت رويترز عن مصادر وصفتها بالمطلعة توقعها أن يوافق تحالف أوبك بلس على زيادة طفيفة في إنتاج النفط خلال اجتماعه المرتقب الأحد المقبل، رغم اضطرابات الإمدادات وخروج الإمارات من التحالف.

وقالت 3 مصادر للوكالة إن الزيادة المتوقعة قد تبلغ نحو 188 ألف برميل يوميا، وهو مستوى قريب من الزيادة التي أقرت الشهر الماضي، مع استبعاد حصة الإمارات بعد انسحابها الذي يدخل حيز التنفيذ مطلع مايو/أيار.

ومن المقرر أن تعقد 7 دول رئيسية في التحالف – بينها السعودية وروسيا والعراق والكويت – اجتماعا لبحث مستويات الإنتاج، وسط ترجيحات باستمرار النهج التدريجي في تعديل الحصص.

وأشار أحد المصادر إلى أن القرار، في حال اعتماده، سيعكس تمسك التحالف بسياساته الحالية رغم التحديات، مؤكدا في الوقت نفسه أن القرار النهائي لم يحسم بعد.

اضطرابات الإمدادات

تأتي هذه التوقعات في ظل تداعيات الحرب على إيران، التي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز وتعطيل صادرات عدد من كبار المنتجين في الخليج، من بينهم السعودية والعراق والكويت والإمارات.

وقبل اندلاع الحرب، كانت هذه الدول من بين القلائل القادرين على زيادة الإنتاج، إلا أن القيود الحالية حدت من قدرتها على تلبية أي زيادات مستهدفة.

كما أظهرت بيانات صادرة عن أوبك تراجع إنتاج التحالف إلى نحو 35.06 مليون برميل يوميا في مارس/آذار، بانخفاض 7.7 مليون برميل يوميا عن فبراير/شباط، نتيجة قيود التصدير وتراجع الإنتاج في عدة دول.

ويقلص خروج الإمارات عدد أعضاء التحالف إلى 21 دولة، بينما تستمر الدول السبع الرئيسية في لعب الدور الأكبر في تحديد سياسات الإنتاج الشهرية.