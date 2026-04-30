نوفاك: لا نتوقع حرب أسعار وروسيا باقية في أوبك بلس

قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي -اليوم الخميس- إن روسيا لا تعتزم الانسحاب من تحالف "أوبك بلس"، مؤكدا أن موسكو تعتبر التحالف فعالا ومفيدا لسوق النفط، وفق وكالة ريا نوفستي للأنباء.

وأضاف نوفاك في تصريحات على هامش منتدى القوقاز الاستثماري في مينيرالني فودي جنوبي روسيا، أن موسكو لا تتوقع اندلاع حرب أسعار في السوق، رغم إعلان الإمارات الانسحاب من "أوبك" و"أوبك بلس"، في ظل نقص الإمدادات من النفط في السوق العالمية.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن نوفاك قوله "في الوضع الحالي، من الصعب الحديث عن حرب أسعار في ظل وجود ⁠⁠شح في السوق. ما نشهده بدلا من ذلك هو أعمق أزمة ⁠⁠يشهدها القطاع".

وأكد نوفاك، وفقا لما ⁠⁠ذكرته الوكالة، أن "كميات كبيرة من النفط" لا تصل "إلى السوق اليوم"، في وقت يفوق فيه الطلب العرض بكثير، مشيرا إلى أن ذلك "أدى إلى ‌‌خلل في التوازن بسبب الاضطرابات اللوجستية الخطيرة، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط".

كما أشار نوفاك -وفق وكالة ريا نوفستي للأنباء- إلى أن روسيا والسعودية، باعتبارهما أكبر منتجين في تحالف أوبك بلس، لم تناقشا مسألة خروج الإمارات، مؤكدا أن هذا الملف لم يُطرح بين الجانبين.

وأكد نوفاك أن تحالف أوبك بلس مستمر في العمل ‌‌رغم انسحاب الإمارات.

خروج الإمارات من أوبك بلس

وأعلنت الإمارات الثلاثاء الماضي انسحابها من منظمة أوبك اعتبارا من الأول من مايو/أيار المقبل، وكانت رابع أكبر منتج في تحالف "أوبك بلس"، بينما تحتل روسيا المركز الثاني بعد السعودية.

وأمس الأربعاء قال الكرملين إن روسيا ⁠⁠⁠⁠تعتزم البقاء في ⁠⁠⁠⁠تحالف أوبك بلس، معبرا عن أمله في أن ⁠⁠⁠⁠يواصل تحالف منتجي النفط العمل وسط الاضطرابات الحالية في سوق الطاقة العالمية.

وأشاد المتحدث باسم ‌‌‌‌الكرملين دميتري بيسكوف بتحالف أوبك بلس واصفا إياه بأنه "تكتل مهم"، لا سيما في ظل الاضطرابات الحالية التي تشهدها الأسواق العالمية.

وقال بيسكوف "تسهم هذه الصيغة بشكل كبير في الحد من تقلبات أسواق الطاقة، وتجعل من استقرارها أمرا ممكنا"، مضيفا أن روسيا تحترم قرار الإمارات بالانسحاب، وأنها ⁠⁠⁠⁠تأمل في استمرار حوار موسكو معها ⁠⁠⁠⁠في مجال الطاقة.

من جهتها، أعلنت وزارة الطاقة في كازاخستان -أمس الأربعاء- أن البلاد لا تفكر في الانسحاب من تحالف أوبك بلس. وتمتلك كازاخستان أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في منطقة بحر قزوين.

وكان مسؤولان عراقيان في ⁠⁠⁠⁠قطاع النفط قالا -الثلاثاء- لوكالة رويترز إن العراق ⁠⁠ ⁠⁠لا يعتزم الانسحاب من منظمة أوبك أو تحالف أوبك بلس، وأضاف المسؤولان أن بغداد تفضل "وجود منظمة ⁠⁠⁠⁠قوية لضمان بقاء ⁠⁠⁠⁠أسعار النفط عند مستويات ⁠⁠⁠⁠مستقرة ومقبولة".

ماذا قال الخبراء الروس؟

استطلعت الجزيرة نت آراء خبراء روس بشأن انسحاب الإمارات من "أوبك" و"أوبك بلس"، وتباينت قراءاتهم هؤلاء بهذا الصدد ، مع ميل لدى بعضهم إلى اعتبار الخطوة بداية "تعويم حر" لأحد أكثر المنتجين نشاطا، بما قد يهدد تماسك التحالف ويدفع أسعار النفط نحو التراجع.