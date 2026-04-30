الذهب يتعافى من أدنى مستوى له في شهر بدعم الدولار

تعافت أسعار الذهب اليوم ⁠الخميس بعد ⁠أن سجلت في اليوم السابق أدنى مستوى لها في شهر.

وجاء ⁠التعافي مدعوما بضعف الدولار، وذلك رغم صعود أسعار النفط الذي أبقى ⁠المخاوف قائمة بشأن التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.12% إلى 4594.33 دولارا للأوقية (الأونصة) ‌بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 31 مارس/ آذار في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو/ حزيران 1% ⁠إلى 4607.65 دولارات.

وجاء ارتفاع المعدن الأصفر بالتزامن مع تراجع الدولار، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما عزز الطلب عليه.

في المقابل، واصلت أسعار النفط ارتفاعها القوي، إذ قفزت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 8 دولارات لتصل إلى 126.09 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ مارس/آذار 2022.

ويعزو المستثمرون هذه المكاسب إلى تصاعد الجمود في المفاوضات بين أمريكا وإيران، مما أثار مخاوف بشأن استمرار اضطرابات إمدادات النفط من الشرق الأوسط لفترة أطول.

المعادن النفيسة الأخرى