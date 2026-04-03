التضخم يتراجع في تركيا إلى 30.8% في مارس

انخفض معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 30.8% في مارس/آذار، من 31.5% في فبراير/شباط، في قراءة جاءت دون توقعات الاقتصاديين رغم الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وقالت هيئة الإحصاء التركية، اليوم الجمعة، إن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.94% على أساس شهري في مارس/آذار، بينما زاد مؤشر أسعار المنتجين 2.3%.

كان اقتصاديون توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 2.4% خلال مارس/آذار، ليصل التضخم السنوي في المتوسط إلى 31.4%، لكن القراءة الفعلية جاءت أقل من تلك التقديرات.

يشير هذا التباطؤ إلى استمرار مسار انخفاض التضخم في تركيا، رغم تأثيرات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بما في ذلك صعود أسعار الطاقة والغذاء، وهي عوامل كانت تهدد بتعطيل هذا الاتجاه الذي بدأ يتباطأ بالفعل منذ أواخر العام الماضي.

كانت الحرب، التي اندلعت في 28 فبراير/شباط، قد فرضت ضغوطا إضافية على الليرة في مارس/آذار مع موجة بيع واسعة في الأسواق الناشئة، وهو ما دفع البنك المركزي التركي الشهر الماضي إلى وقف دورة خفض معدلات الفائدة، واتخاذ خطوة وُصفت بأنها رفع غير مباشر لنسبة الفائدة.

وقال محافظ البنك المركزي فاتح قره خان لوسائل إعلام محلية في وقت سابق هذا الأسبوع إن السلطات النقدية ستواصل الإبقاء على سياسة مشددة لدعم مسار خفض التضخم.

وسعى صناع السياسة النقدية إلى دعم استقرار الليرة عبر بيع الذهب أو مبادلته، في وقت تدخلت فيه بنوك حكومية في سوق الصرف، ما ساعد على الحد من خسائر العملة، التي تراجعت 1.2% فقط الشهر الماضي.