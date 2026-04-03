مفوض الطاقة الأوروبي: نواجه صدمة طاقة طويلة الأجل

epa12862069 European Commissioner for Energy and Housing Dan Jorgensen holds a press conference following an informal video conference of EU energy ministers in Brussels, Belgium, 31 March 2026. The ministers discussed developments in global energy markets, including the impact of geopolitical tensions in the Middle East on gas supplies and prices, as well as EU coordination on energy security and affordability, according to the European Commission. EPA/OLIVIER HOSLET
يورغنسن: لا نستبعد الإفراج عن المزيد من الاحتياطيات الطارئة من النفط والغاز (الأوروبية)
Published On 3/4/2026

قال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن، اليوم الجمعة، إن أوروبا تواجه "صدمة طاقة طويلة الأمد"، نتيجة الحرب على إيران، وأنه يتم بحث كافة الخيارات الممكنة للتعامل معها، بما في ذلك الإفراج عن المزيد من احتياطيات الطواريء واتخاذ خطوات لترشيد استخدام الطاقة في أوروبا.

وأوضح يورغنسن في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن أسعار الطاقة ستبقى مرتفعة "لوقت طويل جدا"، محذرا من ارتفاع كبير في أسعار الكثير من منتجات الطاقة الأساسية مثل وقود الطائرات والديزل.

وأدت حرب إيران إلى إغلاق مضيق هرمز، الذي تمر به نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال، الأمر الذي أدى لارتفاع أسعار النفط بأكثر من 50% منذ بداية الحرب في 28 فبراير/شباط الماضي، وارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 70%.

وتحصل أوروبا على نحو 10% من الإمدادات من الغاز الطبيعي فقط عبر مضيق هرمز، لكن اعتمادها على استيراد الغاز يجعلها عرضة لنقص المعروض منه في الأسواق العالمية وارتفاع أسعاره.

تأثيرات طويلة الأجل

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي أن تحليلات الاتحاد تشير إلى أن هذا الوضع في أسواق الطاقة سيستمر لفترة طويلة، وأن على الدول القيام بما يلزم للتعامل معه، محذرا أنه على الرغم أن أوروبا لا تواجه أزمة في إمدادات الطاقة حاليا، لكن الاتحاد يضع الخطط اللازمة للتعامل مع "تأثيرات هيكلية طويلة الأجل للحرب".

وشدد يورغنسن على أن الاتحاد الأوروبي "يستعد لأسوأ السيناريوهات"، حتى وإن لم يصل بعد إلى مرحلة ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة وقود الطائرات أو الديزل.

وأضاف المسؤول الأوروبي أن الاتحاد لا يستبعد الإفراج عن المزيد من الاحتياطيات الطارئة من النفط والغاز إذا اقتضت الضرورة، مشيرا إلى مشاركة دول الاتحاد في أكبر عملية للإفراج عن هذه الاحتياطيات على المستوى الدولي في الشهر الماضي.

FILE PHOTO: The logo of Gazprom displayed at the Saint Petersburg international gas forum in Saint Petersburg, Russia October 9, 2025. REUTERS/Anton Vaganov/File Photo
غازبروم زادت مبيعاتها لأوروبا بخلاف ما يريده قادة أوروبا (رويترز)

بدائل للغاز الروسي

وفي سياق متصل، أكد يورغنسن على أنه لا تغيير في سياسة الاتحاد الأوروبي الرامية إلى تقليص الاعتماد على وارادات الغاز الروسي، رغم الضغوط الناتجة عن حرب إيران، مشيرا إلى الاعتماد على شركاء آخرين مثل الولايات المتحدة لإمداد الاتحاد بما يحتاج إليه من الغاز المسال.

غير أن تقرير لوكالة رويترز أوضح أن شركة غازبروم الروسية تمكنت من زيادة مبيعاتها إلى دول أوروبا خلال مارس/آذار الماضي بنسبة 22%، وذلك لاحتياج هذه الدول، خاصة في شرق القارة، بشدة للغاز الروسي الذي يتدفق عبر الأنابيب في خط "ترك ستريم"، والذي يتميز بانخفاض تكلفته.

وكانت روسيا تمد دول الاتحاد الأوروبي بنحو 40% من احتياجاتها من الغاز، سواء عن طريق الأنابيب أو عبر نقل الغاز الطبيعي المسال، قبل الحرب في أوكرانيا، لكن هذه النسبة انخفضت إلى 13% عام 2025.

وتمكنت الولايات المتحدة في عام 2025 من تغطية نحو 58% من احتياجات دول الاتحاد من الغاز الطبيعي المسال.

المصدر: الجزيرة + فايننشال تايمز

