كيف تضخم الخوارزميات وحرب إيران تقلبات أسواق المال في أوروبا؟

أفادت وكالة بلومبيرغ قبل أيام بأن أسعار الفائدة الأوروبية شهدت تقلبات قياسية، هي الأكبر خلال شهر واحد، بعد اندلاع الحرب على إيران، الأمر الذي أثار الجدل حول دور التداولات الآلية في التأثير على الأسعار.

وأضافت بلومبيرغ بأن التوقعات بشأن أسعار الفائدة الأوروبية لمدة عامين، والتي ترتبط عادة بتوقعات المستثمرين بشأن سياسات البنوك المركزية تجاه أسعار الفائدة، تغيرت بشكل كبير خلال الشهر الماضي.

كما شهد مارس/آذار الماضي اضطرابات كبيرة بشأن عقود البيع البريطانية، والتي تعد الأكبر منذ عام 2022 حين أدت عمليات بيع واسعة سندات الخزانة البريطانية إلى الإطاحة برئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تروس.

وعلى الرغم من أن هذه التغيرات الاقتصادية التي أعقبت حرب إيران أدت، كما هو متوقع، لتقلبات في أسعار الفائدة وفي الأسواق المالية عموما، إلا أن بعض مديري صناديق الاستثمار يرون، وفق بلومبيرغ، أن حجم التغيرات وسرعتها تعود إلى الدور الذي تقوم به أدوات الذكاء الاصطناعي، والخوارزميات المستخدمة في التداول حاليا في الأسواق المالية الأوروبية.

نماذج بالذكاء الاصطناعي

وأضافت بلومبيرغ أن أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مكنت المتداولين في الأسواق من اتخاذ قرارات سريعة بشأن تطورات العمليات العسكرية في إيران، خاصة في ظل رسائل متضاربة من واشنطن وطهران.

ونقلت الوكالة عن كريج إنشيز مدير أسعار الفائدة والنقد بشركة رويال لندن لإدارة الأصول أن القرارات السريعة بشأن الحرب، نتيجة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، أدت إلى تحول المتداولين إلى "حسابات مالية أسرع وأكثر ربحية".

وأوضحت بلومبيرغ أن صناديق التحوط التي تستخدم نماذج للخوارزميات التي يديرها الذكاء الاصطناعي، ولا تستند إلى التقديرات البشرية عند اتخاذ قراراتها بشأن التداولات، أصبح لها تأثير كبير على أسواق السندات والعملات في الفترة الأخيرة.

وتقوم نماذج الاستثمار بالذكاء الاصطناعي، والتي تستد إليها صناديق التحوط الآلية، بزيادة التداولات عندما تتحسن ظروف الاستثمار، لكنها أيضا تقوم بتغيير اتجاهاتها بسرعة إذا تغيرت الظروف، وهو ما قد يفسر التغيرات السريعة والتقلبات في الأسواق المالية الأوروبية عقب اندلاع الحرب.

تغير التوقعات بشأن الفائدة

وأشارت بلومبيرغ إلى أن التوقعات السائدة لدى المستثمرين قبل اندلاع الحرب كانت واضحة، وهي أن بنك إنجلترا سوف يقوم بتخفيض أسعار الفائدة، وسيقوم البنك المركزي الأوروبي بتثبيتها خلال العام الجاري لأنها أصلا عند مستوى منخفض.

واستنادا لهذه التوقعات بشأن سعر الفائدة قامت صناديق التحوط، ومنها الصناديق الآلية، بتوسيع استثماراتها.

لكن الأوضاع تغيرت بسرعة كبيرة نتيجة حرب إيران وما تلاها من تعطل الملاحة بمضيق هرمز، الذي تمر به نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي.

وكانت النتيجة أن صناديق التحوط الآلية غيرت قرارتها بسرعة، وشهدت الأسواق تقلبات غير معتادة نتيجة التغير السريع لظروف الاستثمار بعد الحرب.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مايكل سنايد، رئيس قسم إستراتيجية الأصول في بنك "بي إن بي باريبا" الفرنسي قوله "شهدنا هذا العام تقلبات حادة في مراكز صناديق التحوط في سندات الحكومات الأوروبية".

ويؤكد حمزة حمادي، رئيس قسم تداول أسعار الفائدة الأوروبية في بنك "باركليز" البريطاني، أن استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة يؤدي إلى سرعة اتخاذ القرارات في الأسواق، لكنه حذر أن هذه الأدوات تؤدي أيضا لزيادة تقلبات السوق.

التداولات بالذكاء الاصطناعي

وتشير تقديرات بنك "مورغان ستانلي" الأمريكي إلى أن استثمارات البنية التحتية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ستتدفق إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2028 بقيمة تقارب 3 تريليونات دولار، وأنها ستغير الكثير من القرارات المتعلقة بالاستثمار في السنوات القادمة.

لكن البنك الأمريكي يشير إلى مخاطر الدور المتصاعد للذكاء الاصطناعي في التجارة العالمية، والتي تتعلق بإعادة تقييم الأصول والمخاطر من جانب، والتنافس على ريادة الذكاء الاصطناعي من جانب آخر.

ويوضح موقع "إنفستينع دوت كوم" المتخصص في الاستثمار وأسواق السلع والعملات أن استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي ليس أمرا جديدا، لكن استخدام خوارزميات متقدمة وقوة حوسبة كبيرة قدم للمستثمرين أدوات قوية جدا لمساعدتهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية في الأسواق المالية.

ويشير الموقع إلى مصطلح تداول الأسهم بالذكاء الاصطناعي والذي يعني "استخدام خوارزميات بالذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات الاستثمار".

تطور يحمل مخاطر

يقول إيهاب سعيد خبير أسواق المال والعضو السابق بمجلس إدارة البورصة المصرية للجزيرة نت إن أدوات التداول باستخدام الذكاء الاصطناعي موجودة منذ فترة في معظم برامج التحليل الفني للأسواق المالية، لكن يتم الدعاية لبعضها بوصفها أكثر نجاحا من غيرها، وذلك بهدف تحقيق أرباح من عمليات بيع النظام للمتعاملين بالأسواق المالية.

وأضاف سعيد أنه مع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي تطورت أيضا أساليب استخدامها في الأسواق المالية عن طريق بعض البرامج الاحترافية والمتخصصة بعمليات تداول الأسهم والسندات.

ولكن الخبير المالي يشدد على أن "تحليل الاسواق هو فن أكثر من كونه علم مختص بذاته، بمعنى أنه يحتاج الى دراسة، وبعدها ممارسة طويلة لاكتساب الخبرة اللازمة لكيفية التعامل مع الأسواق المختلفة".

ويرى إيهاب سعيد أنه مهما بلغت هذه الأساليب من تطور سيبقى في النهاية العامل البشرى أهم وأبقى، خاصة أسلوب التحليل الفني عند اتخاذ قرارات الاستثمار بالأسواق المالية، موضحا أن الاعتماد فقط على نماذج الذكاء الاصطناعي دون تدخل بشري قد يسبب مخاطر للمتداولين والأسواق بسبب الاندفاع نحو البيع أو الشراء.

وعن دخول نماذج التداول بالذكاء الاصطناعي للأسواق المالية العربية، أوضح خبير أسواق المال أنها موجودة بالأسواق فعليا، ولكن بالطبع ليست على نفس القدر من الانتشار الموجود في الأسواق العالمية.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن استخدامها محدود نسبيا في الأسواق العربية، ويرجع ذلك إلى أن قاعدة المتعاملين في دولة مثل الولايات المتحدة تفوق بأضعاف القاعدة الموجودة في الدول العربية.

4 مجالات لعمل الذكاء الاصطناعي

وحسب ما ذكره موقع "إنفستينغ دوت كوم"، يمكن لأدوات التداول بالذكاء الاصطناعي القيام بالعمليات التالية، وغالبا دون تدخل بشري:

1-استخدام الخوارزميات

يعتمد الذكاء الاصطناعي على التداول عبر نماذج من الخوارزميات، وبالتالي تتم عمليات التداول بناء على قواعد محددة مسبقا، مثل التوقيت والسعر وظروف السوق.

وتستطيع هذه الخوارزميات اتخاذ قرارات سريعة للغاية، مما يمكن المستثمرين من اتخاذ قراراتهم بسرعة في الأسواق المالية إذا تغيرت الأوضاع السياسية والاقتصادية.

2-القدرة على التنبؤ

تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي التعلم الآلي والتحليلات للتنبؤ باتجاهات أسواق الأسهم والسندات. ومن خلال تحليل البيانات والتقارير المالية ومؤشرات السوق، يستطيع الذكاء الاصطناعي التنبؤ بتحركات أسعار الأسهم، وبالتالي اختيار الأسهم التي من المنتظر أن تحقق أرباحا.

3- استشارات آلية

تدير منصات الاستشارات الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي محافظ الاستثمار وفقا لأهداف المستثمر وقدرته على تحمل المخاطر.

وتستخدم هذه المنصات الذكاء الاصطناعي لاختيار الأصول وإعادة توازنها، وتحسين الإستراتيجيات الضريبية، وضمان توافق أداء المحفظة مع توقعات المستثمر.

4-إدارة المخاطر

يساعد الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر من خلال محاكاة سيناريوهات السوق المختلفة لتقييم النتائج المحتملة للمحافظ الاستثمارية.

كما يمكنه تنبيه المستثمرين بشكل فوري عند الوصول إلى مخاطر معينة، ما يسمح للمتداولين بتعديل إستراتيجياتهم وفقا لهذه المخاطر.