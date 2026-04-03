بلومبيرغ: سبيس إكس تستهدف تريليوني دولار بطرحها العام الأولي

ذكرت وكالة بلومبيرغ نقلا عن مصادر مطلعة أن شركة "سبيس إكس" ⁠المملوكة للملياردير إيلون ماسك رفعت تقييمها المستهدف للاكتتاب العام الأولي في أسهمها إلى ما يزيد على تريليوني دولار، وهو ما يهيئ ‌السوق لما قد يصبح أكبر طرح للأسهم في تاريخ الأسواق على الإطلاق.

وأفاد تقرير بلومبيرغ، المنشور أمس الخميس، بأن سبيس إكس ومستشاريها يعرضون هذا الرقم على المستثمرين المحتملين في طرحها الأولي للاكتتاب العام.

وقدمت سبيس إكس، ومقرها في منقطة ستاربيس بولاية تكساس، مؤخرا أوراقا سرية للاكتتاب العام إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وتستهدف إطلاق أسهمها في السوق في وقت لاحق ‌من هذا العام.

وأفادت ثلاثة مصادر أخرى بأن شركة "سبيس إكس" تصنيع صواريخ الفضاء كانت تعد لاجتذاب ‌مستثمرين أساسيين قبل طرح أسهمها للاكتتاب العام بفترة طويلة.

اكتتاب غير مسبوق

وتهدف الشركة الأمريكية إلى جمع مبلغ قياسي 75 مليار دولار، وهو ما سيتجاوز بكثير الاكتتابات العامة الضخمة السابقة مثل اكتتاب شركة أرامكو السعودية عام 2019، واكتتاب شركة علي بابا الصينية في 2014.

وأثارت التوقعات السابقة بأن الطرح العام لشركة "سبيس إكس" سيكون بحدود 1.75 تريليون دولار جدلاً حول مقدار القيمة النقدية التي يُجلبها مشروع ستارلينك التابع للشركة، ومقدار العلاوة التي يمكن تطبيقها على هيمنة "سبيس إكس" على عمليات إطلاق الأقمار الصناعية، ومشاريعها الأخرى مثل مثل "ستار شيب" والذكاء الاصطناعي الفضائي.

لم تستجب "سبيس إكس" على الفور على طلب وكالة رويترز للتعليق على تقرير بلومبيرغ.

يأتي الاكتتاب العام الأولي المرتقب بعد أن دمج إيلون ماسك "سبيس إكس" مع شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي"، في صفقة قُدّرت قيمة الشركة الأولى بتريليون دولار، وقيمة الشركة المطورة لروبوت الدردشة "غروك" بـ 250 مليار دولار.