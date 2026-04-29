أرباح بنك سويسري تقفز 80% مع زيادة أنشطته بعد حرب إيران

ارتفع صافي ربح بنك يو بي إس السويسري 80% في الربع الأول من العام الجاري إلى 3.04 مليارات دولار، مقابل 1.69 مليار دولار قبل عام، بدعم من زيادة أنشطة التداول وإدارة الثروات مع تقلبات الأسواق عقب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأظهرت نتائج أعمال البنك، الصادرة اليوم الأربعاء، أن إيراداته زادت إلى 14.24 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2026، مقابل 12.56 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفع الربح التشغيلي قبل الضريبة إلى 3.84 مليارات دولار.

وحسب رويترز فإن صافي الربح جاء أعلى من متوسط توقعات المحللين البالغ 2.3 مليار دولار في استطلاع أعده البنك، وإن سهم يو بي إس صعد بأكثر من 4% في تعاملات منتصف اليوم.

نشاط الأسواق

زادت إيرادات ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية في يو بي إس 27% على أساس سنوي إلى 4.05 مليارات دولار، مدفوعة بأداء وحدة الأسواق العالمية التي زادت إيراداتها 31% إلى 3.25 مليارات دولار.

شملت الزيادة نموا في أنشطة الأسهم والعملات الأجنبية ومعدلات الفائدة والائتمان، مع ارتفاع طلب العملاء على أدوات التحوط وإعادة توزيع المحافظ في ظل تقلبات الأسواق.

وفي نشاط إدارة الثروات العالمية، زادت الإيرادات 11% إلى 7.1 مليارات دولار، واجتذب القسم أصولا جديدة صافية بقيمة 37.4 مليار دولار، مقابل 31.5 مليار دولار في الربع الأول من 2025.

وذكرت رويترز إن البنك سجل تدفقات إيجابية في جميع المناطق، ومنها 5.3 مليارات دولار في الأمريكتين، بعد خروج أموال من هذا السوق في الربع السابق.

إعادة الشراء

جدد يو بي إس تعهده بإعادة شراء أسهم بقيمة 3 مليارات دولار بحلول نهاية يوليو/تموز 2026، مع إمكانية تنفيذ عمليات شراء إضافية قبل نهاية العام إذا اتضحت ملامح قواعد رأس المال السويسرية الجديدة.

ونقلت رويترز عن الرئيس التنفيذي للبنك سيرجيو إرموتي قوله إن البنك مرتاح لتسريع برنامج إعادة الشراء، لكنه يحتاج إلى وضوح أكبر بشأن قواعد رأس المال التي تناقشها السلطات السويسرية.

يهدف مشروع قانون مصرفي في سويسرا إلى منع تكرار انهيار كريدي سويس، الذي استحوذ عليه يو بي إس في 2023 ضمن صفقة إنقاذ رتبتها الدولة.

وقال يو بي إس إنه أتم نقل حسابات العملاء المحجوزة في سويسرا إلى منصاته، وإنه يتجه إلى استكمال دمج كريدي سويس بحلول نهاية العام، بعد تحقيق وفورات إضافية بقيمة 800 مليون دولار رفعت إجمالي الوفورات التراكمية إلى 11.5 مليار دولار.