مرفأ اللاذقية يصدر أول شحنة سيارات ترانزيت إلى أوروبا

بدأ مرفأ اللاذقية شمال غربي سوريا تحميل أول شحنة سيارات ترانزيت قادمة من الإمارات، تمهيدا لنقلها إلى الأسواق الأوروبية، في خطوة تعكس تنامي النشاط اللوجستي للمرافئ السورية.

وتضم الشحنة أكثر من 200 سيارة متجهة إلى دول أوروبية، من بينها إسبانيا وبلجيكا، ضمن مسار عبور يربط الخليج العربي بأوروبا عبر الأراضي السورية.

وقال مدير دائرة الخزن في المرفأ، محمد عبد الرحمن، لوكالة الأنباء السورية "سانا" إن هذه الشحنة تعد الأولى من نوعها ضمن هذا المسار، مشيرا إلى أنها "تعكس الأهمية الإستراتيجية لمرفأ اللاذقية كمحطة لوجستية في حركة التجارة الدولية".

تنشيط الترانزيت

وأوضح المسؤول السوري أن الكوادر الفنية أنجزت عمليات المناولة والتجهيز بكفاءة، ما يعزز فرص استقطاب المزيد من حركة الترانزيت، لافتا إلى أن نشاط المرفأ يشمل أيضا بضائع متنوعة، إلى جانب شحنات وقود قادمة من العراق والإمارات.

من جهة أخرى، قال المدير العام للشركة العربية للشحن، عبد الله النابلسي، إن الشركة تعمل على توسيع نشاطها في المرفأ عبر استقطاب خطوط ملاحية جديدة، مشيرا إلى إدخال خطوط تركية وصينية خلال الفترة الماضية، ما أسهم في توفير بدائل لطرق التجارة المتأثرة بالظروف العالمية.

وأضاف لوكالة "سانا" أن المرفأ شهد زيادة في الطلب على خدمات الترانزيت، مع وجود حجوزات لأكثر من 6 بواخر تحمل نحو 4 آلاف سيارة من وإلى دول الخليج، إلى جانب شحنات قادمة من أوروبا وشمال أفريقيا.

عوائد اقتصادية

وأكد النابلسي أن هذه العمليات تحقق عوائد مباشرة من رسوم السفن والخدمات اللوجستية، فضلا عن تنشيط النقل البري عبر المعابر الحدودية.

ويأتي ذلك بعد وصول أول حاوية ترانزيت عبر الأراضي السورية من ميناء العقبة في وقت سابق من الشهر الجاري، في مؤشر على تفعيل مسارات العبور الإقليمي.

وشهد مرفأ اللاذقية نهاية العام الماضي عمليات تطوير شملت البنية التحتية والمعدات، في إطار جهود جذب الخطوط الملاحية وتعزيز دوره كمركز لوجستي إقليمي.

إعلان

وفي سياق متصل، قال مراسل سوريا الآن في درعا إن معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن يشهد عبور دفعات من السيارات القادمة من دولة الإمارات، على أن تكمل مسارها إلى ميناء اللاذقية من أجل تصديرها إلى أوروبا.