ماسك يتهم ألتمان رئيس "أوبن إيه آي" بالاستيلاء على مؤسسة خيرية

اتهم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مؤسس شركة "أوبن إيه آي"، رئيسَها التنفيذي سام ألتمان بـ"الاستيلاء على مؤسسة خيرية"، مع انطلاق محاكمة في الولايات المتحدة تتعلق بتحويل الشركة من كيان غير ربحي إلى نموذج ربحي تبلغ قيمته نحو 850 مليار دولار، في إشارة إلى أوبن إيه آي.

وخلال مرافعات افتتاحية في دعوى مقدمة أمام محكمة في كاليفورنيا، قال محامي ماسك ستيفن مولو إن تحويل "أوبن إيه آي" إلى شركة ربحية يخالف الهدف الأصلي المتمثل في تطوير الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية، مشبها الأمر بمتحف يبيع لوحاته لتحقيق أرباح.

وتستند دعوى ماسك القضائية إلى أن الملياردير الأمريكي قدم تمويلا يقدر بنحو 38 مليون دولار على أساس بقاء المؤسسة غير ربحية، متهما سام ألتمان ورئيس الشركة غريغ بروكمان بتحقيق مكاسب شخصية من وراء هذا التغيير في هوية المؤسسة.

في المقابل، تنفي شركة "أوبن إيه آي" اتهامات ماسك، مؤكدة غياب أي تعهدات ملزمة بالحفاظ على الصفة غير الربحية للمؤسسة، معتبرة أن الدعوى القضائية المرفوعة مرتبطة بالمنافسة بعد إطلاق ماسك شركته الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والمسماة "إكس إيه آي" (xAI).

رهانات كبرى

وقد يكون لنتائج المحاكمة، التي تستمر أربعة أسابيع، تداعيات كبيرة على مستقبل "أوبن إيه آي"، إذ قد تؤدي إلى إلغاء إعادة هيكلتها الأخيرة، وتهديد خططها لطرح عام أولي قد تصل قيمته إلى تريليون دولار، بحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

كما تشمل الدعوى اتهامات لشركة مايكروسوفت، أكبر مستثمر في "أوبن إيه آي"، بالمساهمة في التحول إلى نموذج ربحي، وهو ما تنفيه الشركة.

وتؤكد "أوبن إيه آي" أن مجلسها غير الربحي وافق على إعادة الهيكلة، مشيرة إلى أن التحول جاء لتأمين تمويل كافٍ لجذب المواهب، وتطوير البنية التحتية الحاسوبية اللازمة لتوسيع نشاطها.

وفي تطور لافت، حذرت المحكمة ماسك من تعليقاته المتكررة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن القضية، معتبرة أنها قد تؤثر على سير المحاكمة.