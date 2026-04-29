قناة بنما تتوقع زيادة حركة السفن بفعل حرب الشرق الأوسط

توقعت الهيئة المستقلة المعنية بإدارة قناة بنما زيادة في حركة الشحن عبر القناة مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط، وفق ما أوردته رويترز.

وقالت الهيئة، الثلاثاء، إن الصراع في المنطقة من شأنه أن يدفع مزيداً من السفن إلى العبور عبر القناة، في ظل اضطراب مسارات الشحن التقليدية.

ونقلت رويترز عن المدير المالي للهيئة، فيكتور فيال، قوله خلال اجتماع إن "من المتوقع أن يستمر هذا الوضع حتى تسوية الأزمة في الشرق الأوسط".