قناة بنما تتوقع زيادة حركة السفن بفعل حرب الشرق الأوسط
Published On 29/4/2026
توقعت الهيئة المستقلة المعنية بإدارة قناة بنما زيادة في حركة الشحن عبر القناة مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط، وفق ما أوردته رويترز.
وقالت الهيئة، الثلاثاء، إن الصراع في المنطقة من شأنه أن يدفع مزيداً من السفن إلى العبور عبر القناة، في ظل اضطراب مسارات الشحن التقليدية.
ونقلت رويترز عن المدير المالي للهيئة، فيكتور فيال، قوله خلال اجتماع إن "من المتوقع أن يستمر هذا الوضع حتى تسوية الأزمة في الشرق الأوسط".
المصدر: رويترز