عقب انسحاب الإمارات.. روسيا وكازاخستان باقيتان في "أوبك بلس"

قال الكرملين اليوم الأربعاء إن روسيا ⁠⁠تعتزم البقاء في ⁠⁠تحالف أوبك بلس، معبرا عن أمله في أن ⁠⁠يواصل تحالف منتجي النفط العمل وسط الاضطرابات الحالية في سوق الطاقة العالمية، كما أعلنت كازاخستان موقفا مشابها لروسيا.

وأعلنت الإمارات أمس الثلاثاء انسحابها من منظمة أوبك اعتبارا من الأول من مايو/أيار المقبل، وكانت رابع أكبر منتج في تحالف "أوبك بلس"، بينما تحتل روسيا المركز الثاني بعد السعودية.

وأشاد المتحدث باسم ‌‌الكرملين دميتري بيسكوف بتحالف أوبك بلس واصفا إياه بأنه "تكتل مهم"، لا سيما في ظل الاضطرابات الحالية التي تشهدها الأسواق العالمية.

الحد من التقلبات

وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي يومي عبر الهاتف "تسهم هذه الصيغة بشكل كبير في الحد من تقلبات أسواق الطاقة، وتجعل من استقرارها أمرا ممكنا".

وأضاف أن روسيا تحترم قرار الإمارات بالانسحاب، وأنها ⁠⁠تأمل في استمرار حوار موسكو معها ⁠⁠في مجال الطاقة.

وقررت روسيا الانضمام إلى تحالف أوبك بلس عام 2016. وتشير تقديرات من وكالة الطاقة الدولية إلى أن التحالف أنتج نحو 50% من إنتاج العالم ⁠⁠من النفط والمشتقات النفطية العام الماضي.

موقف كازاخستان

وأعلنت وزارة الطاقة في كازاخستان اليوم الأربعاء أن البلاد لا تفكر في الانسحاب من تحالف أوبك بلس. وتمتلك كازاخستان أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في منطقة بحر قزوين.

وكان مسؤولان عراقيان في ⁠⁠قطاع النفط قالا أمس الثلاثاء لوكالة رويترز إن العراق ⁠⁠لا يعتزم الانسحاب من منظمة أوبك أو تحالف أوبك بلس، وأضاف المسؤولان أن بغداد تفضل "وجود منظمة ⁠⁠قوية لضمان بقاء ⁠⁠أسعار النفط عند مستويات ⁠⁠مستقرة ومقبولة".

وفي سياق متصل، ترأس رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد العبدالله اجتماعا للمجلس الأعلى للبترول، اليوم الأربعاء. وقال بيان لمجلس الوزراء، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية، إن المجلس الأعلى للبترول استمع إلى شرح لتداعيات خروج دولة الإمارات من أوبك وأوبك بلس.

ولم يصدر أي موقف رسمي من الكويت إزاء القرار الإماراتي.