صندوق أوبك يطلق حزمة دعم بـ1.5 مليار دولار لمواجهة تداعيات الحرب

أعلن صندوق أوبك للتنمية الدولية، اليوم الأربعاء، إطلاق حزمة دعم بقيمة 1.5 مليار دولار لمساندة الدول النامية في مواجهة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن اضطرابات أسواق الطاقة والسلع والتجارة عقب الحرب في إيران، وفق ما أوردته رويترز.

وأوضح الصندوق، الذي يتخذ من فيينا مقراً له، أن التمويل سيُصرف حتى عام 2028، وفق آلية "مدفوعة بالطلب"، بما يتيح للحكومات الوصول إلى الموارد المالية بحسب احتياجاتها الفعلية.

وأشار الصندوق إلى أن الحزمة تستهدف دعم قدرة الدول على التعامل مع ارتفاع التكاليف وتأمين إمدادات السلع الأساسية، بما في ذلك الطاقة والغذاء والأسمدة، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية.