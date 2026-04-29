اقتصاد|طاقة

صندوق أوبك يطلق حزمة دعم بـ1.5 مليار دولار لمواجهة تداعيات الحرب

VIENNA, AUSTRIA - APRIL 28: Exterior views of OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) headquarters on April 28, 2026 in Vienna, Austria. Earlier today, the United Arab Emirates announced that it is leaving the cartel of oil producers from May 1, saying the decision "reflects the UAE's long-term strategic and economic vision and evolving energy profile." (Photo by Christian Bruna/Getty Images)
حزمة دعم من صندوق أوبك بقيمة 1.5 مليار دولار (غيتي)
Published On 29/4/2026
آخر تحديث: 16:30 (توقيت مكة)

أعلن صندوق أوبك للتنمية الدولية، اليوم الأربعاء، إطلاق حزمة دعم بقيمة 1.5 مليار دولار لمساندة الدول النامية في مواجهة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن اضطرابات أسواق الطاقة والسلع والتجارة عقب الحرب في إيران، وفق ما أوردته رويترز.

وأوضح الصندوق، الذي يتخذ من فيينا مقراً له، أن التمويل سيُصرف حتى عام 2028، وفق آلية "مدفوعة بالطلب"، بما يتيح للحكومات الوصول إلى الموارد المالية بحسب احتياجاتها الفعلية.

وأشار الصندوق إلى أن الحزمة تستهدف دعم قدرة الدول على التعامل مع ارتفاع التكاليف وتأمين إمدادات السلع الأساسية، بما في ذلك الطاقة والغذاء والأسمدة، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية.

المصدر: رويترز
