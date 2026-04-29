باول في قرار مفاجئ: سأظل رئيسا للاحتياطي الفدرالي بعد انتهاء ولايتي

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، اليوم الأربعاء، إنه سيستمر في منصبه بعد انتهاء فترته الشهر المقبل.

وأضاف باول ‌في مؤتمر صحفي عقب أحدث اجتماع للجنة السوق المفتوحة الفدرالية التي أبقت فيها أسعار الفائدة دون تغيير "بعد انتهاء مدتي في منصب رئيس البنك في 15 مايو، سأستمر في عملي ⁠لفترة سيتم تحديدها لاحقا.

وقال رئيس أقوى بنك مركزي في العالم إنه يعتزم التزام الصمت الإعلامي ‌خلال عمله بعد انتهاء فترة ولايته على رأس الاحتياطي الفدرالي.

وكانت لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ قد وافقت في وقت سابق اليوم تعيين كيفن وارش رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلفا لجيروم باول، وذلك بعد تصويت بنتيجة 13 صوتًا مقابل 11، إذ صوّت جميع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لصالح التعيين، بينما عارضه الديمقراطيون.

ولكن يتم المصادقة على تعيين الإدارة الأمريكية وارش رئيسا جديدا للمركزي الأمريكي قبل أن يتم التصويت عليه في جلسة عامة لمجلس الشيوخ، وينال أغلبية الأصوات المؤيدة لترشيحه.