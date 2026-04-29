باول في قرار مفاجئ: سأظل رئيسا للاحتياطي الفدرالي بعد انتهاء ولايتي

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، اليوم الأربعاء، إنه سيواصل عمله داخل البنك المركزي بعد انتهاء ولايته كرئيس في 15 مايو/أيار المقبل، في تطور غير معتاد في تقاليد المؤسسة.

وأوضح باول، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة، أنه يعتزم البقاء كعضو في مجلس المحافظين لفترة سيتم تحديدها لاحقا، مشددا على أنه لن يغادر منصبه قبل حسم القضايا القانونية المرتبطة بالبنك بشكل كامل وشفاف.

وأضاف أن استمراره يهدف إلى ضمان استقرار المؤسسة في ظل الضغوط القانونية والسياسية التي تواجهها، مشيرا إلى أنه سيحافظ على دور محدود ولن يسعى للتأثير على توجهات السياسة النقدية بعد تعيين خليفته.

وأشار رئيس أقوى بنك مركزي في العالم إلى إلى أنه يعتزم التزام الصمت الإعلامي ‌خلال عمله بعد انتهاء فترة ولايته على رأس الاحتياطي الفدرالي.

البقاء ممكن قانونا

وبحسب ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية فإن باول يمكنه قانونيا البقاء عضوا في مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي حتى يناير/كانون الثاني 2028، نظرا لأن مدة عضويته في المجلس منفصلة عن فترة رئاسته.

ويعد بقاء باول في مجلس المحافظين خطوة استثنائية، إذ جرت العادة أن يغادر رؤساء الاحتياطي الفدرالي مناصبهم بالكامل بعد انتهاء ولايتهم، ما يعكس حساسية المرحلة التي تمر بها المؤسسة في ظل التوترات الاقتصادية والجيوسياسية.

ورغم ندرة تحقق هذا السيناريو، تشير سوابق تاريخية إلى حالة مماثلة، إذ استمر مارينر إكليس عضوا في مجلس الاحتياطي الفدرالي بين عامي 1948 و1951 بعد انتهاء ولايته رئيسا، بحسب معهد بروكينغز.

ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه كيفن وارش لتولي رئاسة الاحتياطي الفدرالي، بانتظار المصادقة النهائية من مجلس الشيوخ، وسط انقسام داخل صناع السياسة النقدية بشأن مسار أسعار الفائدة.

وكانت لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ قد وافقت في وقت سابق اليوم تعيين كيفن وارش رئيسا لمجلس الاحتياطي الفدرالي خلفا لجيروم باول، وذلك بعد تصويت بنتيجة 13 صوتا مقابل 11، إذ صوت جميع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لصالح التعيين، بينما عارضه الديمقراطيون.