النفط عند ذروة شهرية تحت ضغط هرمز وانسحاب الإمارات من أوبك

تحركت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في نحو شهر، مع استمرار حالة التذبذب في الأسواق العالمية، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بتعطل الملاحة في مضيق هرمز وقرار الإمارات الانسحاب من تحالف "أوبك"، وفق ما أوردته وكالة رويترز.

وأظهرت بيانات محدثة أن خام برنت استقر عند نحو 111.69 دولاراً للبرميل مرتفعاً بنسبة 0.39%، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط 99.74 دولاراً منخفضاً بنسبة 0.19%، بحسب بيانات منصة أويل برايس.

تحركات متفاوتة في الخامات

وسجل خام مربان الإماراتي ارتفاعاً لافتاً إلى 106.70 دولارات بزيادة 2.41%، بينما صعد خام غرب تكساس ميدلاند إلى 103.56 دولارات بارتفاع 2.8%، في إشارة إلى استمرار علاوات السوق الفورية المرتبطة بمخاطر الإمدادات.

في المقابل، تراجع خام عُمان إلى 103.48 دولارات بانخفاض 1.75%، وهبطت سلة أوبك إلى 107.62 دولارات متراجعة 0.66%، ما يعكس تبايناً في التسعير بين الخامات المرتبطة بالإمدادات الفعلية وتلك التي تتأثر بعوامل مؤسسية.

صدمة أوبك

وفي موازاة ذلك، جاء قرار الإمارات الانسحاب من "أوبك" ليضيف طبقة جديدة من عدم اليقين، إذ أشارت إنفستنغ دوت كوم إلى أن الخطوة تمثل "ضربة" للتحالف في وقت يواجه فيه اضطرابات غير مسبوقة.

وتسعى الإمارات، وفق ما نقلته المنصة، إلى التركيز على "المصالح الوطنية"، مع توقعات بزيادة إنتاجها النفطي مستقبلاً، رغم أن أي زيادة فعلية ستظل مرتبطة بإعادة فتح مضيق هرمز.

وتشير التحركات الحالية إلى أن السوق باتت تتفاعل بشكل مباشر مع التطورات الجيوسياسية، حيث دفعت المخاوف من استمرار الحصار وتعثر المحادثات بين واشنطن وطهران الأسعار إلى الحفاظ على مستويات مرتفعة.