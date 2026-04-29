الدولار يتماسك مع ترقب قرار الفيدرالي وسط ضغوط الحرب

حافظ الدولار الأميركي على استقراره في تداولات الأسواق، مع ترقب المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أوردته غلوبال بانكينغ آند فايننس.

وتحركت العملات ضمن نطاقات ضيقة خلال جلسات آسيوية محدودة، مع إغلاق الأسواق اليابانية لعطلة، وترقب قرارات مرتقبة من بنوك مركزية رئيسية خلال الأسبوع.

تحركات العملات

وتراجع اليورو بنسبة 0.07% إلى 1.1705 دولار، فيما انخفض الجنيه الإسترليني 0.05% إلى 1.3513 دولار، مبتعدين عن أعلى مستوياتهما في وقت سابق من الشهر.

في المقابل، استقر مؤشر الدولار عند 98.68، بينما لم يشهد الدولار الكندي تغيراً يُذكر عند 1.3685 دولار كندي قبيل قرار بنك كندا.

ترقب الفيدرالي

ويتصدر قرار الاحتياطي الفيدرالي المشهد، مع توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، فيما ينصب التركيز على تقييم البنك لتداعيات الحرب على الاقتصاد، إضافة إلى مستقبل رئيسه جيروم باول.

وقالت كارول كونغ، محللة العملات في بنك كومنولث الأسترالي، إن "السؤال يتمحور حول ما سيفعله باول"، مشيرة إلى إمكانية بقائه في مجلس المحافظين حتى عام 2028 أو التنحي بعد انتهاء ولايته. وأضافت أن قراره قد يعتمد على تقديره لاستقلالية البنك المركزي في ظل الضغوط السياسية.

وفي السياق ذاته، أبقت حالة الجمود في المحادثات المرتبطة بالحرب في إيران معنويات الأسواق هشة، في وقت يواصل فيه الدولار الاستفادة من الطلب عليه كملاذ آمن، بحسب غلوبال بانكينغ آند فايننس.

الين تحت الضغط

واستقر الين الياباني قرب 159.63 مقابل الدولار، رغم إشارات بنك اليابان إلى إمكانية رفع الفائدة تدريجياً خلال الأشهر المقبلة. وأكد محافظ البنك كازو أويدا استعداد المؤسسة للتحرك إذا انعكست صدمة الطاقة على التضخم بشكل أوسع.

وقال سيم موه سيونغ، المحلل في بنك أو.سي.بي.سي، إن "أي رفع للفائدة سيكون تدريجياً"، لافتاً إلى أن مستويات الين الحالية تبقي احتمالات التدخل قائمة قرب مستوى 160.