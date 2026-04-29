انخفاض قياسي للعملة الإيرانية بلغ 1.8 مليون ريال مقابل الدولار
Published On 29/4/2026|
آخر تحديث: 14:12 (توقيت مكة)
ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) أن سعر صرف الريال الإيراني تراجع اليوم الأربعاء إلى مستوى قياسي بلغ مليونا و810 آلاف ريال للدولار الواحد، مسجلا بذلك انخفاضا بنحو 15% خلال اليومين الماضيين.
ويأتي هذا الانخفاض بعد أسابيع اتسمت بالهدوء في سوق صرف العملات في إيران، ويبدو أنه مدفوع بزيادة الطلب على العملات الأجنبية، بما في ذلك اليورو والدرهم الإماراتي وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
وأظهرت مواقع تتبع أسعار صرف العملات الإيرانية أسعارا متفاوتة تتراوح بين مليون و760 ألف ريال ومليون و810 آلاف ريال للدولار.
المصدر: الصحافة الإيرانية