انخفاض قياسي للعملة الإيرانية بلغ 1.8 مليون ريال مقابل الدولار

⁠ذكرت ⁠وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) أن سعر صرف ⁠الريال الإيراني تراجع اليوم الأربعاء إلى ⁠مستوى قياسي بلغ مليونا و810 آلاف ريال للدولار الواحد، مسجلا ‌بذلك انخفاضا بنحو 15% خلال اليومين الماضيين.

ويأتي هذا الانخفاض بعد أسابيع اتسمت بالهدوء ⁠في سوق صرف ⁠العملات في إيران، ويبدو أنه مدفوع بزيادة الطلب على ⁠العملات الأجنبية، بما في ذلك ⁠اليورو والدرهم ⁠الإماراتي وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

وأظهرت مواقع تتبع أسعار صرف العملات الإيرانية ‌أسعارا متفاوتة تتراوح بين مليون و760 ألف ريال ومليون و810 آلاف ريال للدولار.