انخفاض قياسي للعملة الإيرانية بلغ 1.8 مليون ريال مقابل الدولار

epa12920056 A person holds Iranian rial notes in Karachi, Pakistan, 28 April 2026. Demand for Iranian rials has surged in Pakistan's open markets amid a rise in value, driven by speculation over a possible recovery. Investors are accumulating the currency in anticipation of a potential ceasefire and the easing of international sanctions, according to the Exchange Companies Association of Pakistan (ECAP). EPA/SHAHZAIB AKBER
الريال الإيراني انخفض بشدة في اليومين الماضيين عقب فترة هدوء في سوق الصرف المحلية (الأوروبية)
Published On 29/4/2026
آخر تحديث: 14:12 (توقيت مكة)

⁠ذكرت ⁠وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) أن سعر صرف ⁠الريال الإيراني تراجع اليوم الأربعاء إلى ⁠مستوى قياسي بلغ مليونا و810 آلاف ريال للدولار الواحد، مسجلا ‌بذلك انخفاضا بنحو 15% خلال اليومين الماضيين.

ويأتي هذا الانخفاض بعد أسابيع اتسمت بالهدوء ⁠في سوق صرف ⁠العملات في إيران، ويبدو أنه مدفوع بزيادة الطلب على ⁠العملات الأجنبية، بما في ذلك ⁠اليورو والدرهم ⁠الإماراتي وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

وأظهرت مواقع تتبع أسعار صرف العملات الإيرانية ‌أسعارا متفاوتة تتراوح بين مليون و760 ألف ريال ومليون و810 آلاف ريال للدولار.

المصدر: الصحافة الإيرانية
إعلان