إياتا تدعو إثيوبيا لمنح الأولوية لقطاع الطيران

دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) الحكومة الإثيوبية إلى مواصلة منح الأولوية لقطاع الطيران لمواجهة زيادة الطلب على الرحلات الجوية.

وقال الاتحاد في بيان أصدره اليوم الأربعاء إنه في ظل التوقعات بارتفاع أعداد المسافرين من إثيوبيا إلى 3 أمثال ما هي عليه الآن خلال السنوات العشرين المقبلة، فإن مواصلة الاستثمار في البنية الأساسية والعاملين "سيكون ضروريا لزيادة مساهمة قطاع الطيران في النمو الاقتصادي لإثيوبيا في الأجل الطويل".

وأشار بيان إياتا إلى أن قطاع الطيران يقدم مساهمات اقتصادية واجتماعية لإثيوبيا تشمل:

أنشطة اقتصادية تبلغ قيمتها ملياري دولار، تشمل سلاسل التوريد والإنفاق على التوظيف والتأثير على قطاع السياحة، وتساهم هذه الأنشطة بنسبة 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

توفير 527 ألف فرصة عمل عبر عدة قطاعات اقتصادية، تضم الطيران والسياحة وسلاسل التوريد.

نقل بضائع بقيمة 284 ألفا و400 طن سنويا، الأمر الذي يساهم في دفع حركة التبادل التجاري.

فرص كبيرة للنمو

وقال نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط في إياتا، كامل العوضي إنه مع وجود 60% من سكان إثيوبيا دون سن الخامسة والعشرين، فإن "قطاع الطيران يمثل فرصةً هائلة لتحويل النمو إلى فرص عمل ومهارات وتنمية اقتصادية شاملة".

ويبحث مؤتمر "فوكس أفريقا" الذي ينظمه أياتا، أولويات تنمية قطاع الطيران، خلال يومي الأربعاء والخميس في أديس أبابا، ويشارك فيه 300 من كبار المسؤولين في قطاع الطيران الأفريقي وممثلين للحكومات الأفريقية.

أهمية الطيران لأفريقيا

في السياق، أكد العوضي على الأهمية الاقتصادية الكبيرة لقطاع الطيران في أفريقيا ودوره في دفع النمو وخلق فرص العمل.

وقال العوضي، في بيان صدر اليوم على موقع إياتا، إن استراتيجية الطيران التي تركز على التنافسية من حيث التكلفة، وأمن الطاقة والتنية المستدامة وسهولة القيام بالأعمال التجارية "ستخلق فرص عمل، وتشجع التجارة، وتدعم السياحة، وتزيد من التكامل الإقليمي".

وأضاف أن الازدهار الذي يمكن أن تحققه هذه الاستراتيجية سيمكن الحكومات الأفريقية من المضي قدما في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بشكل يفوق التمويل من الضرائب التي يمكن فرضها على الركاب.

وخلال المناقشات التي يشهدها المؤتمر المخصص لدعم الطيران الأفريقي في أديس أبابا طالب الاتحاد (إياتا) الحكومات الأفريقية باتباع استرتيجية لقطاع الطيران تركز على ما يلي: