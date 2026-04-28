توقعات بنمو قياسي للطاقة النظيفة في أمريكا رغم سياسات ترمب

من المتوقع أن تسجل منشآت الطاقات النظيفة في الولايات المتحدة إنتاجا قياسيا جديدا هذا العام، وأن تشكل الغالبية العظمى من الإضافات الجديدة للطاقة، على الرغم من السياسات المناوئة التي تعتمدها إدارة الرئيس دونالد ترمب تجاه الطاقات النظيفة.

توقعت الجمعية الأمريكية للطاقة النظيفة، في تقييمها السنوي للسوق الصادر اليوم الثلاثاء، أن يضيف قطاع الطاقة في البلاد نحو 60 غيغاواط من الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات، وطاقة الرياح في عام 2026.

يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 20% عما تحقق في العام الماضي، وأشار التقرير إلى أن توقعات الجمعية تقترب من الحد الأعلى للنطاق الذي قدمته شركات استشارية، من بينها "بلومبيرغ إن إي إف"، و"ستاندرد آند بورز غلوبال"، و"وود ماكنزي".

ويظهر التقرير السنوي للجمعية الأمريكية للطاقة النظيفة أن القطاع لم يكتف برفع القدرة الإجمالية، بل ضخ أيضا 79 مليار دولار في مشروعات جديدة خلال عام 2025، وساهم بأكثر من 150 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، كما دعم أكثر من 1.4 مليون وظيفة على مستوى البلاد.

ويشير التقرير كذلك إلى أن مشاريع الطاقة الشمسية على مستوى المرافق وطاقة الرياح وتخزين الطاقة شكلت 91% من إجمالي القدرة الكهربائية الجديدة التي أضيفت إلى الشبكة الأمريكية العام الماضي، مع توصيل أكثر من 50 غيغاواط من الإمدادات الجديدة، وهي كمية تكفي لتزويد نحو 7 ملايين منزل بالكهرباء.

زخم الاستثمار

وحسب وكالة بلومبيرغ، بدأت العديد من مشاريع الطاقة النظيفة التي تقترب من الاكتمال قبل سنوات من عودة الرئيس ترمب إلى منصبه في يناير/كانون الثاني 2025، ومنذ ذلك الحين اتخذت الإدارة الأمريكية إجراءات لوقف أو إبطاء بناء مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من خلال تدابير شملت إنهاء الحوافز الضريبية الفدرالية المجزية لمثل هذه المشاريع، وتأخيرات في إصدار التراخيص.

انتقد مسؤولون حكوميون في واشنطن بشدة كلاً من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، واصفين مصادر الطاقة المتجددة الخالية من الانبعاثات الغازية بأنها تعتمد على الدعم الحكومي، فضلاً عن البنية التحتية الإضافية اللازمة لتعويض انقطاع توليد الكهرباء.

ولا يقتصر أثر هذا التوسع على الولايات التي تقود التحول الطاقي تقليديا، إذ تقول الجمعية إن لدى الولايات المتحدة حاليا 363 غيغاواط من مشاريع الطاقة النظيفة العاملة، تولد نحو 3 مليارات دولار سنويا من الإيرادات الضريبية للولايات والسلطات المحلية، إضافة إلى 3.2 مليار دولار من مدفوعات تأجير الأراضي لمالكيها. كما تنتشر مشروعات الطاقة النظيفة في الولايات الخمسين وتقع 79% من القدرة المركبة لهذه المشروعات في دوائر يمثلها سياسيون جمهوريون.

تحدي التراخيص

وقالت الجمعية الأمريكية للطاقة النظيفة إن توقعاتها متفائلة، وتفترض تجاوز التحديات المستمرة التي تضعها الحكومة الفدرالية في مجال التراخيص والتصاريح، وتشهد الولايات المتحدة ارتفاعا حادا في الطلب على الكهرباء من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ولا تزال الطاقة النظيفة من أسرع مصادر الطاقة الجديدة وأرخصها، وفقا لجمعية منتجي الكهرباء في المحيط الهادئ.

ويضيف التقرير أن زخم 2026 لا يتركز في ولاية واحدة فقط، فبينما تتجه تكساس لتصبح أول ولاية أمريكية تصل إلى 100 غيغاواط من قدرة الطاقة النظيفة، تمتلك ولايات مثل أوكلاهوما وآيوا وفلوريدا وإلينوي وأريزونا خطوط مشروعات كافية لتجاوز 15 غيغاواط من القدرة التشغيلية في 2027، لكن الجمعية تربط تحقق الحد الأعلى من النمو بحل مشكلات التراخيص الفدرالية التي ما تزال تعطل تقدم بعض المشاريع.