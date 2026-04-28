الإمارات تنسحب من "أوبك" و"أوبك بلس"

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء الانسحاب من منظمة أوبك وتحالف أوبك بلس ابتداء من الأول من مايو/أيار 2026.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن هذا القرار "يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد" للبلاد، وتطور قطاع الطاقة لديها بما في ذلك تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة، و"يرسخ التزامها بدورها" باعتبارها "منتجا مسؤولا وموثوقا يستشرف مستقبل أسواق الطاقة العالمية".

وأضافت الوكالة أن القرار جاء "بعد مراجعة مستفيضة لسياسة الإمارات الإنتاجية وقدرتها الحالية والمستقبلية، ونظرا لما تقتضيه المصلحة الوطنية والتزام الدولة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية الاحتياجات الملحّة للسوق".

وذكرت الوكالة أن هذا القرار جاء في وقت "تستمر فيه التقلبات الجيوسياسية على المدى القريب من خلال الاضطرابات في الخليج العربي ومضيق هرمز، والتي تؤثر على ديناميكيات العرض، إذ تشير الاتجاهات الأساسية إلى مواصلة نمو الطلب العالمي على الطاقة على المدى المتوسط والبعيد".

وتشير الوكالة إلى أن "استقرار منظومة الطاقة العالمية يعتمد على توفر إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار معقولة"، مؤكدة أن الإمارات "تستثمر لتلبية متغيرات الطلب بكفاءة ومسؤولية، مع إعطاء الأولوية لاستقرار الإمدادات والتكلفة والاستدامة".

وأكدت الوكالة أن الإمارات -بعد خروجها من منظمة أوبك- "ستواصل الإمارات دورها المسؤول من خلال زيادة الإنتاج بشكل تدريجي ومدروس، بما يتماشى مع الطلب وظروف السوق"، و"ستواصل الإمارات العمل مع الشركاء لتطوير الموارد، بما يدعم النمو والتنويع الاقتصادي".

وشددت على أن قرار الانسحاب "لا يغيّر التزام دولة الإمارات باستقرار الأسواق العالمية أو نهجها القائم على التعاون مع المنتجين والمستهلكين، بل يعزز قدرتها على الاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة.

انضمت الإمارات إلى "أوبك" في عام 1967 من خلال إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971.

وتملك الإمارات احتياطات نفطية مؤكدة تُقدَّر بنحو 111 مليار برميل، وهي من بين أكبر 6 دول عالميا من حيث الاحتياطي النفطي، وقد رفعت شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) القدرة الإنتاجية للإمارات إلى 4.85 ملايين برميل يوميا، مع هدف للوصول إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول 2027.

واستثمرت "أدنوك" نحو 150 مليار دولار ضمن خطة توسع بين 2023 و2027 لزيادة الإنتاج وتطوير الغاز والبتروكيماويات.