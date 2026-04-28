رويترز: النفط يقلص مكاسبه عقب خروج الإمارات من أوبك وأوبك بلس

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% -اليوم الثلاثاء- مع استمرار إغلاق مضيق هرمز بشكل شبه ⁠كامل و⁠تعثر جهود إنهاء حرب إيران، مما يحول دون وصول إمدادات الطاقة القادمة من الشرق الأوسط للأسواق، لكن إعلان الإمارات انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها (أوبك بلس) ⁠قلص المكاسب.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو/حزيران 3.1 % إلى 111.60 دولارا للبرميل بحلول الساعة 13:36 بتوقيت غرينتش، بعد أن زادت 2.8 % في الجلسة السابقة وسجلت أعلى مستوى عند التسوية ⁠منذ السابع من أبريل/نيسان. وارتفع العقد الثلاثاء لليوم السابع على التوالي.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو/حزيران 3.7% إلى 100.09 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 2.1% في الجلسة السابقة.

وتجاوزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ 13 أبريل/نيسان اليوم الثلاثاء.

وتبددت بعض المكاسب عقب إعلان الإمارات ‌اليوم خروجها من أوبك وأوبك بلس، وفق رويترز.

ويتداول خام برنت حاليا عند مستوى 111.2 دولارا للبرميل، بحسب بيانات بلومبيرغ.

وقال مسؤول أمريكي -أمس الاثنين- إن دونالد ترمب غير راض عن أحدث مقترح إيراني لإنهاء الحرب.

وكشفت مصادر إيرانية أمس أن اقتراح طهران تجنب التطرق إلى برنامجها النووي إلى حين توقف الحرب وتسوية النزاعات البحرية في منطقة الخليج.

وتغلق إيران حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الذي كان يمر منه نحو 20% من الاستهلاك العالمي للنفط والغاز، في حين تواصل الولايات المتحدة ⁠فرض حصار على الموانئ الإيرانية.

وقال المحلل في شركة ريستاد إنرجي، خورخي ليون "تجاوز ⁠سعر النفط 110 دولارات للبرميل يعكس سوقا تعيد تقييم المخاطر الجيوسياسية بسرعة".

وأضاف "مع تعثر محادثات السلام وعدم وجود مسار واضح لإعادة فتح مضيق هرمز، يأخذ المتعاملون في الحسبان احتمال استمرار انقطاع شريان حيوي للإمدادات العالمية".

إعلان

وتابع "حتى في أفضل الاحتمالات، من المرجح أن يكون أي اتفاق بين الولايات ⁠المتحدة وإيران محدودا وجزئيا، مما يترك قضية المضيق دون حل، وهو ما يعني استمرار مخاطر ارتفاع الأسعار".

من جهته قال المحلل في شركة (بي في إم)، تاماس فارجا، إن خسارة ‌حوالي ‌10 ملايين برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات عبر مضيق هرمز ستظل أكبر من انخفاض الاستهلاك مع تزايد الضغوط التضخمية وتراجع الطلب، مما يؤدي إلى تزايد اختلال توازن سوق النفط.

خروج الإمارات من أوبك بلس

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وتحالف أوبك بلس ابتداء من الأول من مايو/أيار 2026.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن هذا القرار "يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد" للبلاد، وتطور قطاع الطاقة لديها بما في ذلك تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة، و"يرسخ التزامها بدورها" باعتبارها "منتجا مسؤولا وموثوقا يستشرف مستقبل أسواق الطاقة العالمية".

وأضافت الوكالة أن القرار جاء "بعد مراجعة مستفيضة لسياسة الإمارات الإنتاجية وقدرتها الحالية والمستقبلية، ونظرا لما تقتضيه المصلحة الوطنية والتزام الدولة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية الاحتياجات الملحّة للسوق".