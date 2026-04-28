رويترز: العراق لا يعتزم الانسحاب من "أوبك" أو تحالف "أوبك بلس"

قال مسؤولان عراقيان في ⁠قطاع النفط لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إن العراق ⁠لا يعتزم الانسحاب من منظمة ‌البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أو تحالف أوبك بلس.

وأضاف المسؤولان أن العراق يفضل "وجود منظمة ⁠قوية لضمان بقاء ⁠أسعار النفط عند مستويات ⁠مستقرة ومقبولة".

يأتي هذا بعد أن أعلنت دولة الإمارات في وقت سابق اليوم الانسحاب من منظمة أوبك وتحالف أوبك بلس ابتداء من الأول من مايو/أيار المقبل.

وكان مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، قال في مقابلة مع الجزيرة نت مؤخرا إن إغلاق مضيق هرمز شكّل صدمة كبيرة للاقتصاد العراقي، إذ تمثل الموانئ الجنوبية المنفذ الرئيسي لتصدير النفط.

وأوضح صالح أن الصادرات تراجعت بنحو 80% خلال مارس/آذار الماضي، وانخفض الإنتاج من نحو 4 ملايين برميل يوميا إلى ما يقارب 1.1 مليون برميل، الأمر الذي انعكس مباشرة على الإيرادات التي هبطت بنحو 70%.