اقتصاد|طاقة|العراق

رويترز: العراق لا يعتزم الانسحاب من "أوبك" أو تحالف "أوبك بلس"

حفظ

FILE PHOTO: A model of an oil pump is seen in front of the OPEC logo in this illustration taken January 9, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
العراق أكد استمراره في عضوية "أوبك و"أوبك بلس" (رويترز)
Published On 28/4/2026

قال مسؤولان عراقيان في ⁠قطاع النفط لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إن العراق ⁠لا يعتزم الانسحاب من منظمة ‌البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أو تحالف أوبك بلس.

وأضاف المسؤولان أن العراق يفضل "وجود منظمة ⁠قوية لضمان بقاء ⁠أسعار النفط عند مستويات ⁠مستقرة ومقبولة".

يأتي هذا بعد أن أعلنت دولة الإمارات في وقت سابق اليوم الانسحاب من منظمة أوبك وتحالف أوبك بلس ابتداء من الأول من مايو/أيار المقبل.

وكان مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، قال في مقابلة مع الجزيرة نت مؤخرا إن إغلاق مضيق هرمز شكّل صدمة كبيرة للاقتصاد العراقي، إذ تمثل الموانئ الجنوبية المنفذ الرئيسي لتصدير النفط.

وأوضح صالح أن الصادرات تراجعت بنحو 80% خلال مارس/آذار الماضي، وانخفض الإنتاج من نحو 4 ملايين برميل يوميا إلى ما يقارب 1.1 مليون برميل، الأمر الذي انعكس مباشرة على الإيرادات التي هبطت بنحو 70%.

المصدر: رويترز
كيف كانت تجربتكم معنا؟
شاركنا رأيك

إعلان