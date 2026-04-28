اقتصاد|دولي

مع صعود النفط.. بنوك كبرى توصي بهذه العملات

حفظ

NEWCASTLE, AUSTRALIA - MARCH 25: In this photo illustration, Australian $50, $20, $10 and $5 banknotes and dollar coins are shown arranged for a photograph on March 25, 2025 in Newcastle, Australia. The budget is expected to return to deficit after two years of surplus, focusing on cost-of-living relief measures, including extended electricity rebates and increased healthcare spending, while also addressing economic challenges and potential voter concerns ahead of the upcoming federal election. (Photo illustration by Roni Bintang/Getty Images)
الدولار الأسترالي ضمن أعلى العملات أداء منذ اندلاع الحرب على إيران (غيتي)
Published On 28/4/2026

أوصت مؤسسات مالية كبرى، بينها دويتشه بنك وجيه بي مورغان، المستثمرين بالرهان على العملات المرتبطة بالطاقة، في ظل تداعيات الحرب في إيران وارتفاع أسعار النفط.

وأشارت التوصيات، وفق ما أوردته بلومبرغ ، إلى تفضيل عملات مثل الكرونة النرويجية والدولار الأسترالي، التي استفادت من تحسن شروط التجارة وارتفاع عائدات الطاقة.

اقرأ أيضا

list of 3 itemsend of list

وسجلت هذه العملات مكاسب منذ اندلاع الحرب، حيث ارتفعت الكرونة النرويجية بنحو 2.7% والدولار الأسترالي 1%، لتكون من بين الأفضل أداء ضمن عملات مجموعة العشرة.

كما يفضل المستثمرون العملات ذات العوائد المرتفعة في اقتصادات غنية بالطاقة، مثل كازاخستان والبرازيل ونيجيريا، في وقت تتعرض فيه عملات الدول المستوردة للطاقة لضغوط.

ضغوط على العملات المستوردة

وفي المقابل، تراجعت عملات اقتصادات تعتمد على استيراد الطاقة، إذ انخفض اليورو بنحو 0.5%، بينما تراجعت الروبية الهندية 3.4% والإندونيسية 2.5% مقابل الدولار.

وكان الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان جيمي ديمون قد حذر في وقت سابق من أن الحرب قد تؤدي إلى صدمات مستمرة في أسعار النفط والسلع، مما قد يدفع التضخم للارتفاع ويؤدي إلى إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وأشار إلى أن هذه التطورات قد تعيد تشكيل سلاسل الإمداد العالمية وتزيد الضغوط الاقتصادية، رغم استمرار متانة الاقتصاد الأمريكي نسبيا.

وتعكس هذه التحركات تحولا في توجهات المستثمرين نحو الأصول المرتبطة بالطاقة، في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتقلبات الأسواق.

المصدر: بلومبيرغ
كيف كانت تجربتكم معنا؟
شاركنا رأيك

إعلان