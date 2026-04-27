بتكوين عند أعلى مستوى في 12 أسبوعا.. إليك الأسباب

صعدت عملة بتكوين إلى أعلى مستوى في 12 أسبوعا، مقتربة من حاجز 80 ألف دولار، مع تحسن شهية المخاطرة في الأسواق بعد تقارير عن مقترح إيراني جديد للولايات المتحدة يستهدف إعادة فتح مضيق هرمز وتهدئة الحرب على إيران.

وارتفعت أكبر عملة مشفرة بما يصل إلى 1.6% لتسجل 79488 دولارا، خلال التداولات، وهو أعلى مستوى لها منذ 31 يناير/كانون الثاني، آخر مرة جرى فيها تداول العملة فوق 80 ألف دولار.

ووقت كتابة هذه السطور، جرى تداول بتكوين عند 77941 دولارا، وبقيمة سوقية بلغت 1.56 تريليون دولار، بينما سجلت إيثر 2323.7 دولارا بارتفاع 0.36%، وبقيمة سوقية 280.35 مليار دولار، وفق بيانات منصة "كوين ماركت كاب".

ومن بين أكبر 4 عملات مشفرة من حيث القيمة السوقية:

سجلت "تيثر" دولارا واحدا تقريبا بقيمة سوقية 189.78 مليار دولار.

جرى تداول "إكس آر بي" عند 1.41 دولار بقيمة سوقية 87.42 مليار دولار.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة 2.64 تريليون دولار، مع حجم تداول يومي 113.83 مليار دولار.

جاء الارتفاع بعد تقرير لموقع أكسيوس أفاد بأن إيران قدمت إلى الولايات المتحدة، عبر وسطاء باكستانيين، مقترحا جديدا لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب مع تأجيل المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة.

وذكرت أسوشيتد برس أن المقترح الإيراني يتضمن إنهاء القيود على المضيق مقابل إنهاء الحصار الأمريكي على إيران، بينما لا يزال موقف واشنطن متحفظا بسبب الخلاف حول الملف النووي.

صعود حذر

استفادت العملات المشفرة من تراجع نسبي في مخاوف المستثمرين بعد التطورات الدبلوماسية، فعادة ما تتحرك بتكوين مع الأصول عالية المخاطر عندما تتحسن المعنويات في الأسواق، وتزامن الصعود مع ارتفاع الأسهم الآسيوية وتراجع جزء من مكاسب النفط التي جاءت بسبب إغلاق المضيق.

لكن مستوى 80 ألف دولار لا يزال يمثل حاجزا نفسيا وفنيا مهما، إذ يرى محللون أن كثيرا من المشترين الجدد يقتربون عند هذه المنطقة من نقطة التعادل، مما قد يدفع بعضهم إلى البيع والخروج من مراكزهم.

وحسب بلومبيرغ، فإن بتكوين عادت تدريجيا نحو مستوى 80 ألف دولار في الجلسات الأخيرة بدعم من تغطية مراكز بيع على المكشوف وتحسن الطلب المؤسسي.

وتعني تغطية المراكز المكشوفة أن متعاملين راهنوا سابقا على هبوط السعر يضطرون إلى شراء العملة أو إغلاق عقودهم عندما يتحرك السعر عكس توقعاتهم، مما يضيف طلبا جديدا ويدعم الصعود.

وارتفعت بتكوين بنحو 16% منذ بداية أبريل/نيسان، لتتجه نحو أول مكسب شهري بأكثر من 10% منذ مايو/أيار 2025، وفق بلومبيرغ.

طلب مؤسسي

يدعم الصعود كذلك تحسن التدفقات إلى صناديق بتكوين المتداولة في الولايات المتحدة، وحسب بلومبيرغ، بلغ صافي التدفقات إلى هذه الصناديق نحو 2.5 مليار دولار في أبريل/نيسان، بما يضعها على مسار قد يضاعف إجمالي تدفقات مارس/آذار.

وتتيح صناديق بتكوين المتداولة للمستثمرين التعرض لسعر العملة من دون شرائها أو تخزينها مباشرة، وهو ما يجعلها أداة رئيسية لدخول الأموال المؤسسية إلى سوق العملات المشفرة، بحسب شرح كوين ماركت كاب لطبيعة هذه الصناديق.

وساعدت مشتريات شركة "ستراتيجي"، التي يقودها الداعم المعروف لبتكوين مايكل سايلور، في دعم المعنويات، إذ اشترت ما قيمته 3.9 مليارات دولار من أشهر عملة رقمية خلال أبريل/نيسان، وهو أكبر حجم شراء شهري لها في عام.