أفادت صحيفة فايننشال تايمز بأن الصين منعت استحواذ شركة ميتا الأمريكية، التي تمتلك منصتي فيسبوك وإنستغرام، على شركة مانوس الناشئة للذكاء الاصطناعي بمبلغ ملياري دولار، وذلك في ظل منافسة محتدمة بين واشنطن وبكين على السيطرة على قطاع التكنولوجيا.

وأصدرت الجهات المنظمة لعمل شركات التكنولوجيا في الصين بيانا اليوم الاثنين، حسب ما ذكرته الصحيفة، قالت فيه إنها أبلغت الجهات المشاركة في الصفقة بأنه تم إلغاؤها، وذلك بعد التحقيق في إمكانية انتهاكها لقواعد الاستثمار في الصين.

وقالت لجنة التنمية الوطنية والإصلاح في الصين، وفق البيان، إنها ستحظر "الاستثمار الأجنبي" في شركة مانوس.

وأشارت فايننشال تايمز إلى أن وقف استحواذ ميتا على مجموعة مانوس سيكون أمرا "معقدا"، وفق وصفها، وذلك لأن ميتا قامت بالفعل بإدماج مانوس في بعض أدواتها.

وأُسست شركة مانوس للذكاء الاصطناعي في الصين، لكنها نقلت مقرها الرئيسي وفريق عملها الأساسي إلى سنغافورة العام الماضي بعد حصولها على تمويل أمريكي لأنشطتها.

وخضعت صفقة الاستحواذ على شركة مانوس للتدقيق من جهات صينية متعددة، ومنعت السلطات الصينية اثنين من الشركاء المؤسسين لها من مغادرة أراضيها حتى تنتهي عملية التدقيق في الصفقة التي انتهت برفضها.

يأتي هذا القرار قبل قمة مرتقبة يُنتظر أن تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنظيره الصيني شي جين بينغ في بكين خلال مايو/أيار المقبل، حيث يُنتظر أن يناقش الزعيمان قضايا تجارية شائكة بين البلدين، وهما أكبر اقتصادين في العالم.

قيود صينية على الاستثمار الأمريكي

وفي سياق متصل ذكرت رويترز، نقلا عن وكالة ‌‌بلومبيرغ، أن الصين تعتزم منع شركات التكنولوجيا، ⁠⁠ومنها الشركات الناشئة الرائدة ⁠⁠في مجال الذكاء الاصطناعي، من قبول استثمارات أمريكية دون موافقة الحكومة.

وأشار التقرير الذي أوردته الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة إلى ⁠⁠أن الهيئات التنظيمية الصينية، ومنها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أصدرت في الآونة الأخيرة تعليمات لعدد من شركات التكنولوجيا الخاصة برفض الاستثمارات الأمريكية في جولات التمويل دون الموافقة ⁠⁠عليها صراحة.

وأفاد التقرير بأن شركتي (مونشوت إيه آي) و(ستيب فن) الناشئتين في مجال الذكاء الاصطناعي كانتا من بين الشركات التي تلقت هذه التوجيهات.

وأضاف التقرير أن الهيئات التنظيمية قررت أيضا فرض قيود مماثلة على شركة (بايت دانس) المالكة لتطبيق تيك توك، ولا ترغب في أن ‌‌توافق الشركة على بيع أسهم ثانوية لمستثمرين أمريكيين دون موافقة الحكومة.

مخاوف مرتبطة بالأمن القومي

وذكرت بلومبيرغ أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع المستثمرين الأمريكيين من الحصول على حصص في التقنيات الحساسة المرتبطة بالأمن القومي الصيني.

جاء ⁠⁠هذا التدقيق المشدد في أعقاب محاولة ميتا الاستحواذ على شركة مانوس، وسط مخاوف من انتقال شركات التكنولوجيا المتقدمة إلى الخارج.

ولعب ⁠⁠رأس المال الأمريكي دورا مهمّا لسنوات في قطاع التكنولوجيا ⁠⁠الصيني، بدءا من ضخ شركات مثل (سيكويا كابيتال) و(بنش مارك) استثمارات في الصين وصولا إلى العلاقات التشغيلية العميقة التي تربط شركات مثل أبل ومايكروسوفت وتسلا بالصين.

وفرضت واشنطن بدورها قيودا خاصة بها في وقت سابق من هذا ‌‌العام، ‌‌إذ حدّت من الاستثمارات الأمريكية في بعض الشركات الصينية العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات وتكنولوجيا الكم، متذرعة بمخاوف أمنية.