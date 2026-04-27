أفادت منصة تتبع شحنات النفط "تانكر تراكرز"، اليوم الأحد، بأن نحو 4 ملايين برميل إضافية من النفط الإيراني تمكنت من تجاوز خط الحصار البحري الأمريكي، مضيفة أن إيران حملت 4.6 ملايين برميل من الخام في موانئها.

وأضافت المنصة في حسابها على منصة إكس أنه استنادا إلى بيانات تتبع وصور أقمار صناعية فإن شحنات نفط إيران تقدر قيمتها بنحو 1.05 مليار دولار عادت أدراجها إلى إيران بعدما اعترضتها قوات البحرية الأمريكية.

وأشار المصدر نفسه إلى أن البحرية الأمريكية صادرت شحنات نفط إيرانية تقدر بنحو 380 مليون دولار في المحيط الهندي، وقد كانت متجهة على ما يبدو إلى الولايات المتحدة.

تدفقات مستمرة

وتعزز هذه المعطيات ما أوردته رويترز قبل ثلاثة أيام، نقلا عن شركة فورتيكسا لتحليل البيانات، أن نحو 10.7 ملايين برميل من النفط الإيراني عبرت مضيق هرمز بين 13 و21 أبريل/نيسان الحالي، بعد دخول الحصار الأمريكي حيز التنفيذ في 13 أبريل/نيسان الحالي.

وأوضحت بيانات فورتيكسا أن الشحنات نُقلت على متن 6 ناقلات أوقفت أنظمة التتبع الخاصة بها، وهي ممارسة تستخدم لتقليل القدرة على رصد المسارات.

كما سجلت فورتيكسا 35 عملية عبور لسفن مرتبطة بإيران خلال الفترة ما بين 13 و22 أبريل/نيسان الحالي، في مؤشر على استمرار النشاط الملاحي الإيراني رغم القيود الأمريكية.

اختراقات واسعة

وأفادت وكالة بلومبيرغ بأن 34 ناقلة نفط مرتبطة بإيران تمكنت من عبور مضيق هرمز، بينما ذكرت وول ستريت جورنال أن أكثر من 24 سفينة محملة بالنفط والغاز أفلتت من الحظر، استنادا إلى بيانات شركة "لويدز ليست إنتليجنس".

وفي المقابل، قالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، أول أمس الجمعة، إنها أجبرت 37 سفينة على العودة، ضمن تطبيق الحصار البحري على السفن القادمة أو المتوجهة نحو الموانئ الإيرانية وفق المصدر نفسه.

كما أظهرت صور أقمار صناعية عبور ناقلتين عملاقتين، "هيرو 2" و"هيدي"، إلى بحر العرب في 20 أبريل/نيسان الحالي، محملتين بما يصل إلى 4 ملايين برميل.

ورغم هذه الاختراقات، تراجعت وتيرة الملاحة المرتبطة بإيران عبر المضيق إلى ما بين ناقلة وناقلتين يوميا، مقارنة بمعدل يتراوح بين ناقلتين و3 ناقلات يوميا قبل فرض الولايات المتحدة الحصار البحري.