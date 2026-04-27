اقتصاد|دولي

النفط يرتفع 2% ومخاوف من نقص حاد بالإمدادات خلال الربع الثاني 2026

حفظ

ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران
ارتفاع أسعار النفط مع استمرار القيود على حركة الشحن عبر مضيق هرمز (غيتي)
Published On 27/4/2026
|
آخر تحديث: 10:31 (توقيت مكة)

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2%، اليوم الاثنين، مدفوعة بتعثر محادثات إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار القيود على حركة الشحن عبر مضيق هرمز، مما عزز المخاوف من شح المعروض في الأسواق.

وبحلول الساعة 7:13 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.3%، لتصل إلى 101.4 دولارا للبرميل، بعد أن كانت قد سجلت مكاسب أكبر في وقت سابق من الجلسة.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 96.4 دولارا للبرميل، بزيادة 2%.

وكان الخامان قد سجلا خلال الأسبوع الماضي أكبر مكاسب أسبوعية منذ اندلاع الحرب، إذ ارتفع برنت بنحو 17%، بينما صعد الخام الأمريكي بنحو 13%.

وجاء هذا الارتفاع في ظل تراجع الآمال بإحياء جهود السلام، بعدما ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب زيارة كانت مقررة لمبعوثيه إلى إسلام آباد، بالتزامن مع وصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى باكستان، ما عكس تعقيدات المشهد الدبلوماسي.

وقالت المحللة في شركة "فيليب نوفا"، بريانكا ساشديفا، إن تصريحات ترمب بشأن التعامل العسكري مع أي تحركات إيرانية في مضيق هرمز، إضافة إلى حديثه المتكرر عن "السيطرة الكاملة" على المضيق، أبقت علاوات المخاطر الجيوسياسية، عند مستويات مرتفعة.

وعلاوة المخاطر الجيوسياسية ، تعني القيمة التي تضاف للسعر بسبب الخوف من اضطراب الإمدادات نتيجة التوترات السياسية.

LONDON, ENGLAND - JANUARY 25: People walk in front of Goldman Sachs' building in Fleet Street on January 25, 2010 in London. The top 100 partners at Goldman Sachs investment bank have agreed to cap their pay and bonuses at £1 million it has been revealed. (Photo by Peter Macdiarmid/Getty Images)
غولدمان ساكس توقع أن تتحول سوق النفط العالمية من فائض في 2025 إلى عجز حاد خلال الربع الثاني من 2026 (غيتي)

في المقابل، أغلقت طهران المضيق إلى حد كبير، فيما فرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية، مما أدى إلى تراجع حركة المرور بشكل حاد.

وأظهرت بيانات تتبع الشحنات أن ناقلة واحدة فقط من ناقلات المنتجات النفطية عبرت المضيق باتجاه الخليج يوم الأحد.

من فائض إلى عجز حاد

وفي سياق متصل، رفع بنك "غولدمان ساكس" توقعاته لأسعار النفط خلال الربع الرابع من العام، مرجحا وصول خام برنت إلى 90 دولارا للبرميل، وخام غرب تكساس إلى 83 دولارا، في ظل انخفاض الإنتاج من الشرق الأوسط.

إعلان

وأشار محللو البنك إلى أن المخاطر الاقتصادية المرتبطة بأسواق الطاقة تتجاوز التوقعات الأساسية، في ظل الارتفاع غير المعتاد في أسعار المنتجات المكررة ومخاطر نقص الإمدادات، إلى جانب ما وصفوه بـ"حجم غير مسبوق للصدمة" في السوق.

كما توقع البنك أن تتحول سوق النفط العالمية من فائض في عام 2025 إلى عجز حاد خلال الربع الثاني من 2026، مع تراجع الإمدادات وارتفاع السحب من المخزونات إلى مستويات قياسية، وهو ما قد يفرض ضغوطا إضافية على الطلب العالمي إذا استمرت الأزمة لفترة أطول.

المصدر: رويترز
كيف كانت تجربتكم معنا؟
شاركنا رأيك

إعلان