الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى البحرين وكوزيكود بالهند

أعلنت الخطوط الجوية القطرية استئناف عملياتها التشغيلية اليومية إلى كل من البحرين وكوزيكود في الهند ابتداء من الأول من مايو/أيار المقبل.

وقالت في بيان لها إن هذه الخطوة تندرج في إطار إعادة بناء وتعزيز شبكة وجهاتها العالمية بما يعزز وصول المسافرين إلى أسواق السفر الرئيسية عبر 6 قارات.

ويأتي هذا الإعلان بعد إعلان الخطوط الجوية القطرية مؤخرا عن عودة رحلاتها الجوية اليومية إلى دبي والشارقة اعتبارا من 23 أبريل/نيسان 2026 الجاري، وإلى دمشق ابتداء من الأول من مايو/أيار المقبل، في خطوة تهدف إلى توفير مرونة أكبر وخيارات ربط جوي أوسع للمسافرين عبر الشرق الأوسط ومختلف الوجهات العالمية.

ودعت الخطوط الجوية القطرية المسافرين على متن رحلاتها إلى زيارة الموقع الإلكتروني أو تطبيق الخطوط الجوية القطرية والتأكد من تحديث بيانات التواصل الخاصة بهم.

وتتيح الخطوط الجوية القطرية للمسافرين عدة خيارات للاستفادة من تذاكر الطيران الصادرة بحلول تاريخ 30 أبريل/نيسان 2026، للسفر بين 28 فبراير/شباط و15 سبتمبر/أيلول 2026 من بينها:

إجراء تعديلات مجانية على تاريخ السفر في موعد أقصاه 31 أكتوبر/تشرين الأول 2026، وذلك بحسب توفر المقاعد وتغيّر الأسعار السارية حسب الموسم.

استرداد قيمة الجزء غير المستخدم من التذكرة، ويخضع هذا الخيار لتطبيق شروط الرسوم المعتادة.

إذا طرأ تغيير على الرحلة، سيظل بإمكان المسافرين الاستفادة من إجراء تغييرات إضافية على الحجز دون رسوم حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2026، مع الحفاظ على درجة السفر نفسها التي تم حجزها.

يمكن للمسافرين أيضا استرداد قيمة الجزء غير المستخدم من التذكرة دون أي رسوم.

أكثر من 150 وجهة

وفي السياق ذاته قالت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر إنه اعتبارا من منتصف يونيو/حزيران 2026 سيصل عدد وجهات الخطوط الجوية القطرية إلى أكثر من 150 وجهة.

إعلان

وأكدت الهيئة عبر حسابها في منصة إكس، اليوم الاثنين، أنها تتخذ نهجا مدروسا لضمان استمرار الحركة الجوية رغم القيود التشغيلية، مع الحفاظ على أعلى معدلات أمن وسلامة الطيران، وذلك بعد إغلاق المجال الجوي للدولة في 28 فبراير/شباط 2026، وما أعقبه من إعادة فتح جزئي عبر ممر الطوارئ الجوي في السابع من مارس/آذار الماضي.

أعلى معايير السلامة

والأسبوع الماضي، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر عودة تدريجية لتشغيل شركات الطيران الأجنبية إلى مطار حمد الدولي في الدوحة، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء بعد تقييم شامل للوضع، وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في الدولة، لضمان مستويات عالية من الجاهزية والكفاءة.

وذكرت الهيئة أن جميع الرحلات والعمليات التشغيلية "ستسير وفق أعلى معايير السلامة والأمن المعتمدة دوليا، مع تطبيق كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن حماية المسافرين والعاملين في قطاع الطيران"، وشددت هيئة الطيران المدني في قطر على أن "سلامة الجميع تأتي في مقدمة أولوياتها".

وأدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق أو تقييد استخدام أجواء عدد من الدول، خاصة في الخليج والعراق وإيران، إضافة إلى تزايد المخاوف المرتبطة بسلامة الطيران المدني في ظل المخاطر الأمنية، مثل الصواريخ والطائرات المسيرة.