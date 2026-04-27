الصين تنتقد العقوبات الأمريكية على شركاتها وتدعو واشنطن لتغيير سلوكها

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون، اليوم الاثنين، إن بلاده ترفض وضع بعض الشركات الصينية على القائمة الأمريكية السوداء بحجة التعاون مع إيران، داعيا واشنطن للتوقف عن استخدام الضغوط الاقتصادية ضد الدول الأخرى.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن بكين ترفض ما وصفه بـ"المناورات السياسية والمناورات الملفقة" ضدها من جانب الولايات المتحدة، وتدعو واشنطن لتغيير سلوكها وتصرفاتها، مشددا على أن بلاده ستحمي مصالحها بحزم.

كما دعا المتحدث الولايات المتحدة للتحقيق في الاتهامات الموجهة لبعض الجهات الصينية باختراق مؤسسات أمريكية، وقال إن بكين تأمل في ألا تتواطأ بعض الدول مع الممارسات الأمريكية بما في ذلك إيطاليا.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠دونالد ترمب، قد أعلنت ⁠⁠⁠⁠الجمعة الماضية عن فرض عقوبات على ‌‌‌‌‌‌‌‌مصفاة هينغلي بتروكيميكال الصينية لشرائها نفطا إيرانيا بمليارات الدولارات، وفق قولها.

نفي صيني

ووصفت وزارة الخزانة الأمريكية المصفاة الصينية بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية، وهو ما نفته شركة "هينغلي ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠بتروكيميكال"، التي تعتبر من أكبر شركات التكرير المستقلة (غير حكومية) في الصين.

وأكدت الشركة أنها لم تجر ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠أي معاملات تجارية مع إيران. وقالت في ‌‌‌‌‌‌‌‌إفصاح للبورصة، أمس الأحد، إنها "لم تشارك أبدا في أي تجارة مع إيران" وإن جميع موردي النفط لها "أكدوا أن مصادر النفط الخام المورد ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠لا تقع ضمن نطاق ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠العقوبات الأمريكية".

وكان مكتب ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قد أعلن عن فرض عقوبات على نحو 40 شركة شحن وسفينة تعمل ضمن ما يصفه بأسطول الظل الإيراني، وأوضح أن "نقل النفط والبتروكيماويات يمثل شريان حياة مالي للنظام الإيراني".